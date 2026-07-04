Американцы выяснили, кто во всем виноват. И это не Россия

Смешная история случилась в американском штате Юта — настолько, что в Китае до сих пор смеются. Юта — безлюдная глухомань даже сегодня, и бизнесмен Кевин О’Лири пожелал построить там дата-центр. И вроде бы что такого — пришел информационный век. Но в штате живут памятливые люди из экологов и прочих зеленых, не забывающие, что у них под носом был полигон для испытаний химического и биологического оружия (есть такая известная история с отравленными овцами и "убежавшей" сибирской язвой). И зеленые пошли на О’Лири войной. Заявили, в частности, что дата-центр пожирает немыслимые объемы электроэнергии и иным образом влияет на состояние окружающей среды.

А он пошел войной на них с идеей (прозвучала в программе Fox News), что его оппоненты — ставленники китайского правительства. "Кто хотел бы, чтобы мы прекратили сооружение нашей электрической сети? Кто хотел бы остановить нас в стараниях иметь вычислительные возможности для развития искусственного интеллекта? Какой противник этого бы хотел? Такой только один — это Китай".

Дальше была печаль. Местные зеленые посовещались с юристами, те объяснили суть дела всем сторонам, и О’Лири пришлось извиниться. Fox News тоже (несколько раз). И признать, что ни у кого нет никаких фактов насчет связи зеленых из штата Юта с китайскими властями. Ну и нетрудно представить себе все китайские реплики по этому поводу в официальных СМИ и не только.

На самом деле, тут не одна история, а пересечение нескольких. Начнем с того, что патриотизм бывает умный и глупый, и перед нами, очевидно, второй вариант. Но не только в глубинке США из Китая сделали что-то вроде Мордора — чистое и абсолютное зло, такое, что существует исключительно для того, чтобы победить Америку. Вот лишь один эпизод из весьма объемных досье на эту тему: год 2023-й, ключевые фигуры администрации США пришли в один из сенатских комитетов защищать бюджет. И все они — госсекретарь Энтони Блинкен, министр тогда еще обороны Ллойд Остин, министр торговли Джина Раймондо — все до единого говорили, что с другим бюджетом не выиграть конкуренцию с Китаем. Их собрат по партии, сенатор-демократ Патти Мюррей добавляла: а вот Китай не ведет дебатов насчет того, надо ли ему платить по долгам и рушить экономику, Китай не спорит о том, надо ли инвестировать в будущее или резать инвестиции, которые делают страну конкурентоспособной. В общем, хотите урезать бюджет, потому что на Китай работаете.

Ну и чем это отличается от концепции "Если вы против моего дата-центра, то работаете на Пекин"? И это только одна такая дискуссия из множества — по всей стране, год за годом. Вот, а вы говорите — какой-то О’Лири.

Дошло до маниакальной идеи, что Китай уже и не дьявол, виновный в любых антиамериканских кознях, а что-то вроде непогрешимого (хотя все равно злого) божества, у которого американцам надо учиться. В любом случае в США пытаются не дать никому забыть, что есть такая страна, которую надо бояться, но одновременно догонять и перегонять. Иначе конец всему.

Результаты этой одержимости бывают иногда интересные. По свежим данным Pew Research Center (возможно, самой уважаемой социологической службы страны), за последние три года почти удвоилась доля американцев, которые воспринимают Китай "скорее положительно". Кажется, кое-кто перестарался по части демонизации.

Но тут появляется еще один сюжет насчет конкретных результатов всей этой многолетней кампании в США насчет того, что Пекин наступает на американское величие по всему миру. Один из таких результатов — толстые пакеты запретов и санкций против китайского бизнеса и на своей территории, и на тех, куда можно дотянуться. А Пекин, понятно, защищается. И вот с минувшего четверга вступили в силу новые правила регулирования внешних китайских инвестиций.

Очень хороший документ: частные или государственные инвестиции за пределами КНР раньше кем только не регулировались. Теперь будет принцип одного окна, причем в окне этом должны грамотно предупредить: в таких-то местах против вас могут сработать санкции. Там же могут помочь защититься от угрозы. Наконец, если инвестиции могут угрожать национальной безопасности самого Китая, то вам это скажут. Хотя последний принцип тоже давно уже существовал.

Стоит ли говорить, что в США эти новые правила видят по-своему: мы же говорили, что любой бизнес, ведущийся любым китайцем, — часть давнего замысла этой злокозненной нации по загноблению Америки, — других целей и задач у этой страны просто быть не может, потому что это же Китай. И сейчас в сообщениях о новых правилах кто только не промывает мозги публике этим простым тезисом.

Но вернемся в штат Юта, где активничает О’Лири, для которого даже козни зеленых — это работа "платных агентов Пекина". И напомним одну из причин, по которым местная публика зеленой ориентации встала на дыбы против дата-центра: там требуется стройка, по сути, новой электросети.

Так вот, местные зеленые и правда плохие патриоты: хорошие бы встали грудью за любое приращение энергетической мощи США. Дело в том, что на днях в гонконгском издании Asia Times мелькнула очередная из множества выходящих по всему миру публикаций на тему того, кто выигрывает гонку в новую эпоху — информационную. И там есть такая цифра: Китай давно уже производит на 40 процентов больше электроэнергии, чем США и Евросоюз, вместе взятые. То есть находится в куда лучшей позиции для развития всех информационных отраслей. Это вдобавок к тому, что в Штатах ныне не наблюдается таких достижений по части искусственного интеллекта, которые китайские коллеги не могли бы повторить через несколько месяцев. И, вдобавок ко множеству других печальных для Америки параметров, вот этого: "догнать и перегнать".