Просили ввести войска. Как Россия спасла США от гибели

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости, Виктор Жданов. Чтобы отстоять независимость, провозглашенную в Декларации от 4 июля 1776-го, бывшим британским колониям потребовались годы войны и международная поддержка. На определенном этапе немалую роль в борьбе за американский суверенитет сыграла Россия. Как Петербург сорвал стратегические расчеты Лондона — в материале РИА Новости.

Все зависело от императрицы

Как известно, окончательный текст Декларации был утвержден Вторым Континентальным конгрессом, собравшим представителей всех тринадцати североамериканских колоний, пожелавших выйти из-под зависимости Лондона. Рост налогов, гербовый сбор и отсутствие представительства в британском парламенте при полном нежелании короля Георга III идти на уступки в конечном счете привели к войне, которая продолжалась еще семь лет после подписания судьбоносного документа.

© Public domain Комитет пяти презентует текст декларации независимости США 28 июня 1776 года, картина Джона Трамбулла, 1819 год © Public domain Комитет пяти презентует текст декларации независимости США 28 июня 1776 года, картина Джона Трамбулла, 1819 год

Во главе континентальной армии американцы поставили сына плантатора Джорджа Вашингтона, позднее ставшего первым американским президентом. Ему предстояло руководить народным ополчением против регулярных королевских войск. Первые бои были тяжелыми для обеих сторон. Тем не менее колонисты вступили в союз с Францией: исходя из антибританских интересов, она активно оказывала военную поддержку США.

Георг III также рассчитывал на международную помощь в подавлении, как он считал, "колониального бунта". Ему удалось договориться с некоторыми немецкими государствами, чьи отряды были направлены в Северную Америку. Впрочем, "гессенские наемники", как называли их американцы, существенной роли не сыграли и фактически стали единственными иностранными силами, поддержавшими Лондон. Надежды на коалицию не оправдались, планы были сорваны.

Большим разочарованием для короля стал отказ Екатерины II отправить за океан 20-тысячный русский корпус в обмен на договор о дружбе и торговле. Петербург заявил, что подавление американского мятежа для страны будет слишком обременительно. Однако настоящей причиной стало нежелание России помогать британской короне усиливать международное влияние.

Эту новость в командовании Континентальной армии восприняли с большим облегчением. Участие русских войск на стороне Англии могло стать поворотным моментом, и американцы это осознавали.

"Мы с немалым удовлетворением узнали из достоверных источников, что прошения и предложения британского двора, адресованные российской императрице, были отвергнуты с презрением. <…> Такие благоприятные настроения во многих могущественных государствах не могут не восприниматься с очень почетной, интересной и приятной точки зрения всеми теми, кто боролся с трудностями и несчастьями, чтобы отстоять права и свободы своей страны", — писал Вашингтон 8 марта 1779-го в письме генералу Маркизу Лафайету.

© Public domain Джордж Вашингтон форсирует Делавэр, 25 декабря 1776 года © Public domain Джордж Вашингтон форсирует Делавэр, 25 декабря 1776 года

Крах британской стратегии

Колонии остро нуждались в международной торговле и могли продолжать сопротивление лишь при условии регулярного экспорта и импорта. Понимая это, Британия попыталась организовать морскую блокаду американского континента, бесцеремонно перекрывая иностранные порты и перехватывая корабли нейтральных стран, курсирующих между Старым и Новым Светом. Практически любой обнаруженный груз объявляли контрабандой, а затем уничтожали или конфисковывали.

© Public domain Репродукция картины "Битва при лунном свете у мыса Сент-Винсент, 16 января 1780 года", художник Фрэнсис Холман © Public domain Репродукция картины "Битва при лунном свете у мыса Сент-Винсент, 16 января 1780 года", художник Фрэнсис Холман

Россия поставляла США традиционную экспортную номенклатуру: пеньку, лен, железо, парусину и меха. В обратном направлении в российские порты завозили сахар, кофе, индиго, пробковое дерево, шелк. Часть товаров шла через Америку транзитом из Вест-Индии.

Для ограничения британского произвола на море Коллегия иностранных дел России 10 марта 1780-го опубликовала Декларацию о вооруженном нейтралитете, объявившую неприкосновенность торговли под нейтральным флагом. К ней также присоединились Дания, Швеция и Голландия.

Русские и европейцы теперь могли свободно торговать с американцами, получив юридическую возможность считать действия британцев незаконными. Кроме того, Балтика и Северное море прикрывались русскими эскадрами на случай, если Британия попытается напасть на торговые корабли.

© Public domain Репродукция картины Эдуарда Гертнера "Английская набережная в Петербурге" © Public domain Репродукция картины Эдуарда Гертнера "Английская набережная в Петербурге"

Англичане больше не могли рассчитывать на один из главных столпов королевской военно-морской стратегии. Задушить колонии не представлялось возможным. Вашингтон отмечал, что российская декларация унизила "гордость и силу Великобритании на море". Континентальный конгресс не только одобрил российскую инициативу, но и отметил, что документ основан на принципах "справедливости и беспристрастности". Для капитанов и штурманов военных кораблей США утвердили инструкцию, основанную на решении Екатерины II.

Между дружбой и интересами

В 1784-м первые американские торговые корабли зашли в российские порты. Однако, кроме торговых, никаких других отношений между Российской империей и США не складывалось еще четверть века. Русская монархия сохраняла верность принципам и не могла официально признать республиканское государство даже после окончания войны за независимость.

Тем не менее Вашингтон продолжал искать дружбы с Санкт-Петербургом. Ситуация изменилась в 1809-м, когда были официально установлены дипотношения. Послом в Россию назначили Джона Куинси Адамса, впоследствии — шестого президента США. Дипломат наладил хорошие отношения с императором Александром I, канцлером Николаем Румянцевым, влиятельным князем Александром Куракиным и министром финансов Дмитрием Гурлевым.

В 1811-м Адамс получил от госсекретаря Роберта Смита проект готовящегося международного соглашения "Основные принципы договора между США и Императором Всероссийским", где первым и главным пунктом должно было стать "провозглашение вечного мира, дружбы и доброго взаимопонимания" между США и Россией.

Договор так и не заключили из-за начала новой англо-американской войны, прозванной в американской историографии "Второй войной за независимость". Россия же столкнулась с вторжением Наполеона.