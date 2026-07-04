Краткий пересказ от РИА ИИ ВС России освободили несколько населенных пунктов в ДНР и Харьковской области.

По данным Минобороны России, ВСУ за сутки потеряли 1350 военнослужащих и 893 беспилотника.

ПВО сорвала попытку удара по территории России, которую, по заявлению Минобороны, Владимир Зеленский хотел использовать для отвлечения внимания от провала обороны ВСУ в Константиновке.

Группировки войск "Южная" и "Запад" продвигаются к Славянско-Краматорской агломерации.

Белоусов поздравил личный состав "Южной" группировки войск с освобождением Константиновки в ДНР.

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. ВС РФ освободили Василевку в ДНР, а также населенные пункты Шийковка, Новый мир, Чернещина и Дружелюбовка в Харьковской области, сообщило Минобороны России.

Помимо этого, ВСУ за сутки потеряли 1350 военнослужащих, а также были уничтожены 893 беспилотников.

В военном ведомстве подчеркнули, что ПВО РФ сорвала попытку удара по территории России, которым Владимир Зеленский хотел отвлечь внимание от провала обороны ВСУ в Константиновке.

В Минобороны России добавили, что в ночь на 4 июля киевский режим предпринял попытку комбинированного удара по территории России с применением ракет "Фламинго", реактивными системами HIMARS и беспилотников.

Успехи спецоперации

ВС РФ с применением БПЛА "Герань-4" и "Гербера" нанесли удары по нефтебазе "Канцеровка" в Запорожье, сообщили в Минобороны России.

Группировки войск "Южная" и "Запад" продвигаются к Славянско-Краматорской агломерации, сообщил начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.

Вооруженные силы России поразили место хранения БПЛА ВСУ в Николаевской области, сообщило Минобороны России.

Двое саперов морской пехоты ВС РФ за сутки уничтожили 69 взрывоопасных предметов на одном из маршрутов выдвижения российских подразделений в Запорожской области, рассказал РИА Новости начальник инженерной службы 55-й гвардейской дивизии морской пехоты группировки войск "Восток" с позывным Улов.

ВС РФ поразили двумя беспилотниками "Герань-4" логистический центр в Запорожье, используемый украинскими боевиками для доставки и хранения БПЛА, сообщили в Минобороны России.

Константиновка была наиболее укрепленным и эшелонированным районом обороны ВСУ, являясь одним из четырех "городов-крепостей" Украины на Донбассе, заявил начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской. Он добавил, что освобожденная Константиновка являлась седьмым по площади и численности населения крупным административным центром Донбасса. Генерал-полковник также заявил, что освобожденная Константиновка является ключом к последнему оплоту Киева в Донбассе – Краматорско-Славянской агломерации.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил личный состав соединений и частей "Южной" группировки войск с освобождением Константиновки в ДНР, сообщили в Минобороны России.

ВС РФ поразили беспилотником "Герань-4" хранилище ГСМ в Харьковской области, которым пользовались ВСУ, сообщило МО РФ.

Подразделения 11-го армейского корпуса группировки "Север" ведут непрерывную "охоту" на автотранспорт ВСУ в Харьковской области, срывая подвоз снабжения к линии фронта, сообщил РИА Новости офицер с позывным Карта.

Группировка войск "Запад" завершает овладение городом Красный Лиман, сообщил начальник главного оперативного управления генштаба ВС РФ Сергей Рудской.

Около 13 тысяч украинских воздушных целей сбито над регионами РФ за июнь, производством и обеспечением запуска которых занимаются большинство стран ЕС, включая Великобританию и другие спонсоры киевского режима, заявили в Минобороны России.

Путин о российских бойцах

Всех бойцов, наиболее отличившихся в зоне СВО, необходимо представить к государственным наградам, заявил президент России Владимир Путин. Он заявил, что анализ вовлеченности подстрекателей войны на Украине в реальные боевые действия нужен для возможного принятия Россией ответственных решений в будущем.

Помимо этого, Путину во время доклада показали кадры контроля ВС РФ во всех районах Константиновки, где были оборудованы узлы обороны противника.

Попытка Владимира Зеленского нанести ущерб гражданским объектам России не останется без соответствующих ответных действий ВС РФ, заявило министерство обороны России.

Задержан житель Анапы, помогавший ВСУ

Задержан житель Анапы, который передавал Службе безопасности Украины сведения о расположении сил ВС РФ и объектов критической инфраструктуры ТЭК на Кубани, а также фиксировал уровни радиосигналов для использования их ВСУ при планировании атак, сообщила ФСБ.

По информации ФСБ, СБУ поручала своему агенту на Кубани узнать график прибытия представителей органов власти и иностранных делегаций на режимные объекты в Сочи, а также собрать сведения об их охране и расположении объектов ПВО.

У Киева дела плохи

После освобождения Вооруженными силами РФ Константиновки ВСУ утратили тыловое обеспечение, лишившись оперативных ремонтных мастерских техники, заявил РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин.

Серьезные потери несет 153-я отдельная механизированная бригада ВСУ на добропольском направлении в ДНР из-за неподготовленных укреплений, сообщил РИА Новости офицер 110-го полка 51-й армии группировки войск "Центр" с позывным Шахтер.

США могут начать диктовать Украине более жесткие условия, чтобы пресечь попытки Киева саботировать переговорный процесс, написал итальянский профессор Лоренцо Мария Пачини в статье для издания StrategicCulture Foundation.

Украинские пограничники из 11-го пограничного отряда оказались в окружении и отрезанными от снабжения в районе поселка Белый Колодезь в Харьковской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

Зверства ВСУ

Три мирных жителя пострадали в результате атак украинских военных в ДНР за прошедшие сутки, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк отреагировал на многочисленные обращения, осудив пытки российских военнопленных на Украине, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

Латвия и другие страны Балтии уже предоставляли воздушные коридоры для ударов ВСУ по России, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

Боевики ВСУ в Запорожской области все чаще используют беспилотники для дистанционного минирования, маскируя взрывные устройства под обычные бытовые предметы, в том числе банки из-под сгущенного молока и тушенки, рассказал РИА Новости военнослужащий морской пехоты группировки войск "Восток" с позывным Улов.