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Российские войска заняли пять квадратных километров под Харьковом - РИА Новости, 04.07.2026
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Российские войска заняли пять квадратных километров под Харьковом

Минобороны РФ: контроль над тремя городами позволил занять более 5 кв километров

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вооруженные силы РФ, установив контроль на Новым Миром, Чернещиной и Дружелюбовкой, заняли пять квадратных километров.
  • В ходе наступления они уничтожили более 10 пунктов управления дронами ВСУ и большое количество живой силы и техники противника.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Вооруженные силы РФ, установив контроль на Новым Миром, Чернещиной и Дружелюбовкой, заняли пять квадратных километров, уничтожили более 10 пунктов управления дронами ВСУ, сообщили в Минобороны России.
«

"В ходе активных наступательных действий подразделения 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" взяли под контроль три населенных пункта Новым Миром, Чернещина и Дружелюбовка в Харьковской области. Штурмовые подразделения дивизии заняли район обороны противника площадью более 5 квадратных километров", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве добавили, что в ходе активных действий передовые отряды при поддержке расчетов войск беспилотных систем и артиллерии уничтожили большое количество живой силы и техники противника, а также более 10 пунктов управления БПЛА.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияХарьковская областьВооруженные силы УкраиныУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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