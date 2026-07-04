Российские войска заняли пять квадратных километров под Харьковом

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Вооруженные силы РФ, установив контроль на Новым Миром, Чернещиной и Дружелюбовкой, заняли пять квадратных километров, уничтожили более 10 пунктов управления дронами ВСУ, сообщили в Минобороны России.

"В ходе активных наступательных действий подразделения 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" взяли под контроль три населенных пункта Новым Миром, Чернещина и Дружелюбовка в Харьковской области. Штурмовые подразделения дивизии заняли район обороны противника площадью более 5 квадратных километров", - говорится в сообщении .

В военном ведомстве добавили, что в ходе активных действий передовые отряды при поддержке расчетов войск беспилотных систем и артиллерии уничтожили большое количество живой силы и техники противника, а также более 10 пунктов управления БПЛА.