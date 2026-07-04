Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская армия полностью освободила город Константиновку.
- Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко назвал взятие Константиновки важным военным успехом России и ударом по системе пропаганды Украины.
- Президент Владимир Путин назвал освобождение Константиновки ключом к освобождению всей территории ДНР.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Первая город-крепость Славянско-Краматорской агломерации пала, заявил РИА Новости российский аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
"Взятие Константиновки - важный российский военный успех, подтверждающий, что стратегическая инициатива полностью в руках командования российской армии. Константиновка - это первая город-крепость, взятие которой взламывает Славянско-Краматорскую агломерацию"- сказал Коротченко.
Одновременно это, по словам эксперта, мощнейший удар по системе пропаганды Украины.
"Украинская пропаганда потерпела крах", - сказал Коротченко.
"Взятие Константиновки наглядно показывает иллюзорность планов (Владимира - ред.) Зеленского и его западных покровителей удержать фронт даже на пропагандистском фронте",- сказал Коротченко.
Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.
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22 июня 2022, 17:18