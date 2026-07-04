Что будет в зоне СВО после освобождения Константиновки

ДОНЕЦК, 4 июл — РИА Новости, Давид Нармания. Российские войска завершили освобождение Константиновки. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Как это скажется на дальнейшем развитии событий на фронте — в материале РИА Новости.

“Благодаря героизму наших военных”

"Главная новость — полностью взята Константиновка , — сказал Песков журналистам. — Это по словам президента, первый, но очень важный этап во взятии важного уже славянско-краматорского узла обороны ВСУ”.

Владимир Путин в пятницу посетил один из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск и провел совещание с военными. О том, что противника удалось окончательно выбить из Константиновки президенту доложил начальник генерального штаба Валерий Герасимов. Помимо этого командиры штурмовых подразделений рассказали президенту о ситуации в городе, с дронов были показаны видеокадры.

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В свою очередь, верховный главнокомандующий выразил сердечную благодарность бойцам за героизм и успешную работу.

"Разумеется, как я уже говорил, всех наиболее отличившихся необходимо представить к государственным наградам”, — отметил Путин.

Город,был превращен фактически в неприступный, как казалось киевскому режиму, укрепрайон.

“Но благодаря героизму наших военных теперь он полностью освобожден" , — подчеркнул глава государства. И добавил: теперь необходимо сделать все возможное для эвакуации людей, которые дождались освобождения.

Стратегическое значение

"В настоящее время город (Константиновка. — Прим. ред.) находится под нашим контролем. Одновременно завершаем мероприятия по поиску и ликвидации одиночных военнослужащих вооруженных сил Украины, пытающихся скрываться в строениях, подвалах и многочисленных развалах", — доложил президенту командир 4-й бригады "Южной" группировки Антон Грунис.

Константиновка — первый город из Славянско-Крамоторской агломерации, который удалось освободить российским войскам. Сама агломерация с 2014 года находилась под контролем ВСУ и украинские военные стремились превратить ее в неприступную крепость. Этому способствовало география самого района — сразу за самой Константиновкой расположен поселок Алексеево-Дружковка, затем город Дружковка и города Краматорск и Славянск. Вместе эти населенные пункты образуют фактически сплошную городскую застройку.

Даже сама по себе Константиновка — довольно крупный город. Он расположен в 55 километрах от Донецка До начала специальной военной операции здесь проживало почти 80 тысяч человек.

Бои за город начались еще в 2025-м, фактически сразу после того, как удалось взять под контроль Красноармейск и Димитров. После этого российские войска продолжили продвижение сразу по двум направлениям — в сторону Доброполья и Славянско-Краматорской агломерации, в которую входит и Константиновка.

При этом наступление в этом районе ведется одновременно с нескольких направлений. На юге бои разворачивались в Константиновке и сейчас продолжаются в Алексеево-Дружковке.

На севере важным этапом в борьбе за контроль над агломерацией станет освобождение Красного Лимана группировкой войск “Запад” — еще 28 июня президент отмечал, что под контролем ВСУ в этом городе остается 149 домов из 11 тысяч.

Одной из важнейших вех в боях на этом участке также стало освобождение Рай-Александровки, которое состоялось 18 июня. Это господствующая высота, от которой до городской черты Славянска остается около 10 километров, Краматорска — 13 километров. Контроль над ней позволяет российским подразделениям наносить удары по логистике во всей агломерации — как дронами, так и артиллерией. Это значительно усложняет снабжение украинских подразделений, остающихся в населенных пунктах.

Обстановка на других участках

В дополнение к успехам в ДНР, российские войска продолжают наступление по всей протяженности линии боевого столкновения. Президент отметил, что с начала года российские войска освободили 133 населенных пункта и взяли под контроль более трех тысяч квадратных километров в Донбассе и Новороссии.

"За последнее время полностью завершено освобождение Луганской Народной Республики, продолжается уничтожение формирований ВСУ на территории Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей", — заявил президент.

Как отметил начальник Генерального штаба Валерий Герасимов, передовые подразделения группировки войск “Центр” вошли в Доброполье и Анновку в ДНР.

При этом наиболее высокие темпы продвижения поддерживают группировки войск “Север” и “Восток”. Благодаря успехам “северян” удалось расширить полосу безопасности на приграничных территориях. Как доложил президенту командующий группировкой генерал-полковник Евгений Никифоров, передовые российские подразделения находятся в десяти километрах от окраин города Сумы. Бойцы “Востока”, в свою очередь, продолжают продвижение на территории Запорожской и Днепропетровской областей.

Подразделения группировки войск “Запад”, помимо успехов в Красном Лимане, продолжают ликвидацию украинских боевиков на восточном берегу реки Оскол и продвигаются на Купянском направлении.

Также начальник генерального штаба в докладе президенту рассказал об успехах группировки войск “Днепр” — ее передовые группы находятся в девяти километрах от Запорожья.

“Их другому не учили”

Президент подчеркнул: попытки Киева убедить западных спонсоров в наличии каких-либо успехов идут во вред ВСУ.

"Бравурные заявления главаря киевского режима об успехах, которых на самом деле, мы знаем, нет, в принципе нам на руку. Поскольку эти лицедеи — а ничего другого они по-настоящему делать не умеют, их другому не учили — своими действиями и заявлениями дезорганизуют и себя самих, и своих спонсоров", — заявил Путин.

При этом он отметил, что для подтверждения лжи об успехах, руководство киевского режима может пойти на радикальные шаги.

"Мы должны иметь в виду, что для подкрепления своих легенд и лжи, заявлений лживых противник может предпринять определенные действия диверсионно-террористического характера, предпринять вылазки, хотя и малыми силами, но с большой "помпой" пропагандистского характера, с целью подтвердить свои тезисы о мнимых достижениях. Нужно к этим возможным вылазкам быть готовыми", — сказал российский лидер.