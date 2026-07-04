Узел обороны ВСУ на Константиновском направлении разрушен, сообщил эксперт

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Узел обороны украинских войск на константиновском направлении фактически разрушен, украинские подразделения отходят на новые рубежи обороны, сообщил военный эксперт, полковник запаса ЛНР Виталий Киселев.
- По его словам, успех российских войск стал результатом продолжительных боевых действий, в ходе которых военнослужащим приходилось преодолевать плотные минные заграждения, противодействовать большому количеству FPV-дронов самолетного типа и операторам беспилотников ВСУ.
ЛУГАНСК, 4 июл - РИА Новости. Узел обороны украинских войск на константиновском направлении фактически разрушен, а украинские подразделения отходят на новые рубежи обороны, сообщил РИА Новости военный эксперт, полковник запаса ЛНР Виталий Киселев.
Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов в пятницу доложил президенту РФ Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку.
По его словам, успех российских войск стал результатом продолжительных боевых действий, в ходе которых военнослужащим приходилось преодолевать плотные минные заграждения, противодействовать большому количеству FPV-дронов самолетного типа и операторам беспилотников ВСУ.
"Сегодня мы наблюдаем, что узел обороны константиновского направления, который выводит на новые рубежи Днепропетровской области, рухнул", - сказал Киселев.
Он отметил, что значительную роль в ослаблении украинской обороны сыграли Воздушно-космические силы России. По словам эксперта, в течение последней недели российская авиация наносила высокоточные удары по укрепленным районам противника с применением барражирующих боеприпасов с модулями управления, последовательно уничтожая ключевые объекты обороны ВСУ.
Киселев подчеркнул, что комплексное применение авиации, артиллерии и беспилотных систем позволило создать условия для дальнейшего продвижения российских подразделений на данном направлении.
Населенный пункт Константиновка находится на севере ДНР, в 55 километрах от Донецка. Он играет ключевую роль для снабжения ВСУ в Краматорско-Славянской агломерации, поскольку там расположен крупный транзитный железнодорожный узел.
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