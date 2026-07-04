Краткий пересказ от РИА ИИ Узел обороны украинских войск на константиновском направлении фактически разрушен, украинские подразделения отходят на новые рубежи обороны, сообщил военный эксперт, полковник запаса ЛНР Виталий Киселев.

По его словам, успех российских войск стал результатом продолжительных боевых действий, в ходе которых военнослужащим приходилось преодолевать плотные минные заграждения, противодействовать большому количеству FPV-дронов самолетного типа и операторам беспилотников ВСУ.

ЛУГАНСК, 4 июл - РИА Новости. Узел обороны украинских войск на константиновском направлении фактически разрушен, а украинские подразделения отходят на новые рубежи обороны, сообщил РИА Новости военный эксперт, полковник запаса ЛНР Виталий Киселев.

Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов в пятницу доложил президенту РФ Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку.

По его словам, успех российских войск стал результатом продолжительных боевых действий, в ходе которых военнослужащим приходилось преодолевать плотные минные заграждения, противодействовать большому количеству FPV-дронов самолетного типа и операторам беспилотников ВСУ.

"Сегодня мы наблюдаем, что узел обороны константиновского направления, который выводит на новые рубежи Днепропетровской области, рухнул", - сказал Киселев.

Он отметил, что значительную роль в ослаблении украинской обороны сыграли Воздушно-космические силы России. По словам эксперта, в течение последней недели российская авиация наносила высокоточные удары по укрепленным районам противника с применением барражирующих боеприпасов с модулями управления, последовательно уничтожая ключевые объекты обороны ВСУ.

Киселев подчеркнул, что комплексное применение авиации, артиллерии и беспилотных систем позволило создать условия для дальнейшего продвижения российских подразделений на данном направлении.