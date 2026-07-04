В Сочи проверяют мужчину, который нес младенца за ногу вниз головой

СОЧИ, 4 июл - РИА Новости. Проверка проводится в отношении мужчины, который нес младенца за ногу вниз головой по одной из улиц сочинского поселка Красная Поляна, сообщает полиция Сочи.

В социальных сетях распространилась видеозапись, где видно мужчину, который везет детскую коляску одной рукой, а в другой руке несет за ножку младенца, раскачивающегося из стороны в сторону. Полицейские установили личность отца ребенка и забрали в отдел.