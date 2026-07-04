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В Сочи проверяют мужчину, который нес младенца за ногу вниз головой - РИА Новости, 04.07.2026
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22:57 04.07.2026
В Сочи проверяют мужчину, который нес младенца за ногу вниз головой

В Сочи проверяют мужчину, который нес по улице младенца за ногу вниз головой

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Сочи полиция проводит проверку в отношении мужчины, который нес младенца за ногу вниз головой по улице поселка Красная Поляна.
  • Личность нарушителя установлена, им оказался 29-летний приезжий из Республики Коми.
СОЧИ, 4 июл - РИА Новости. Проверка проводится в отношении мужчины, который нес младенца за ногу вниз головой по одной из улиц сочинского поселка Красная Поляна, сообщает полиция Сочи.
В социальных сетях распространилась видеозапись, где видно мужчину, который везет детскую коляску одной рукой, а в другой руке несет за ножку младенца, раскачивающегося из стороны в сторону. Полицейские установили личность отца ребенка и забрали в отдел.
"Полиция проверяет мужчину, который нес младенца вниз головой. Инспекторы ПДН пункта полиции пгт. Красная Поляна оперативно установили личность нарушителя. Им оказался 29-летний приезжий из Республики Коми… Проводится проверка, действиям мужчины будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в "Макс".
Как пояснил отец полицейским, он хотел таким образом успокоить расплакавшегося сына.
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