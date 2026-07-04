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Ветврач объяснила, почему нельзя кормить собаку со стола - РИА Новости, 04.07.2026
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09:18 04.07.2026
Ветврач объяснила, почему нельзя кормить собаку со стола

Онуфриенко: еда, предназначенная для людей, может быть вредна для собак

CC BY 2.0 / Cathy Stanley-Erickson / Little EКангальская овчарка
Кангальская овчарка - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
CC BY 2.0 / Cathy Stanley-Erickson / Little E
Кангальская овчарка. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Доктор ветеринарных наук Марианна Онуфриенко заявила, что пищу, предназначенную для людей, нельзя давать собакам, так как она может быть вредна и токсична для животных.
  • Человеческая еда может нарушить баланс питательных веществ в организме собаки, а специализированный корм уже содержит все необходимые нутриенты в правильном соотношении.
  • Давать собакам еду со стола не стоит еще и потому, что у питомца формируется привычка выпрашивать лакомства, и он может получить опасную для здоровья пищу от незнакомых людей.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Кормить собаку со стола не стоит, поскольку пища, предназначенная для людей, может быть вредна для животных, заявила РИА Новости доктор ветеринарных наук, эксперт Центра изучения питания и благополучия животных Марианна Онуфриенко.
"Нередко у владельцев возникает желание поделиться своей едой с собакой, но делать этого ни в коем случае нельзя. Пища, предназначенная для людей, может быть вредна и даже потенциально токсична для животных", - сказала она.
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"В целом любые продукты вне привычного режима кормления могут навредить питомцу. А многие любимые нами блюда содержат специи, усилители вкуса, красители и зачастую отличаются высокой калорийностью", - добавила Онуфриенко.
Например, колбаса и другие мясные закуски могут привести к ожирению, диабету, панкреатиту и другим заболеваниям питомца. Отдельную опасность представляют сладости, так как в них содержится большое количество сахара. Шоколад и красители могут нарушить работу пищеварения животного. Однако это не значит, что "ПП" десерты для питомцев безвредны. Напротив, подсластители, особенно ксилит, очень вредны - это вещество токсично для животных и может вызвать тяжелое отравление.
Дополняя рацион собаки человеческой едой, можно нарушить баланс питательных веществ в ее организме. "Если ваш любимец питается кормом, ему не требуются никакие добавки, ведь такой рацион уже содержит все необходимые животному нутриенты в правильном соотношении. А если очень хочется побаловать питомца, то лучше выбирать специализированные лакомства для собак", - объяснила ветврач.
Она отметила, что со стола не стоит давать даже те закуски, в безвредности которых вы уверены, поскольку у питомца формируется привычка "выпрашивать" еду. Питомец начнет просить лакомства у незнакомых людей, которые, в силу своего незнания, могут дать собаке опасную для здоровья пищу.
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