Краткий пересказ от РИА ИИ Доктор ветеринарных наук Марианна Онуфриенко заявила, что пищу, предназначенную для людей, нельзя давать собакам, так как она может быть вредна и токсична для животных.

Человеческая еда может нарушить баланс питательных веществ в организме собаки, а специализированный корм уже содержит все необходимые нутриенты в правильном соотношении.

Давать собакам еду со стола не стоит еще и потому, что у питомца формируется привычка выпрашивать лакомства, и он может получить опасную для здоровья пищу от незнакомых людей.

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Кормить собаку со стола не стоит, поскольку пища, предназначенная для людей, может быть вредна для животных, заявила РИА Новости доктор ветеринарных наук, эксперт Центра изучения питания и благополучия животных Марианна Онуфриенко.

"Нередко у владельцев возникает желание поделиться своей едой с собакой, но делать этого ни в коем случае нельзя. Пища, предназначенная для людей, может быть вредна и даже потенциально токсична для животных", - сказала она.

"В целом любые продукты вне привычного режима кормления могут навредить питомцу. А многие любимые нами блюда содержат специи, усилители вкуса, красители и зачастую отличаются высокой калорийностью", - добавила Онуфриенко.

Например, колбаса и другие мясные закуски могут привести к ожирению, диабету, панкреатиту и другим заболеваниям питомца. Отдельную опасность представляют сладости, так как в них содержится большое количество сахара. Шоколад и красители могут нарушить работу пищеварения животного. Однако это не значит, что "ПП" десерты для питомцев безвредны. Напротив, подсластители, особенно ксилит, очень вредны - это вещество токсично для животных и может вызвать тяжелое отравление.

Дополняя рацион собаки человеческой едой, можно нарушить баланс питательных веществ в ее организме. "Если ваш любимец питается кормом, ему не требуются никакие добавки, ведь такой рацион уже содержит все необходимые животному нутриенты в правильном соотношении. А если очень хочется побаловать питомца, то лучше выбирать специализированные лакомства для собак", - объяснила ветврач.