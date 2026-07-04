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Не менее пяти судов развернулись на входе в Ормузский пролив, пишет CNN - РИА Новости, 04.07.2026
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20:36 04.07.2026
Не менее пяти судов развернулись на входе в Ормузский пролив, пишет CNN

CNN: не менее 5 судов развернулись на входе в Ормуз, не став его пересекать

© REUTERS / StringerСуда в Ормузском проливе
Суда в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© REUTERS / Stringer
Суда в Ормузском проливе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Не менее пяти судов развернулись на входе в Ормузский пролив в субботу, не став его пересекать.
  • Среди развернувшихся судов были два автомобилевоза, один танкер-химовоз, один танкер для перевозки нефтепродуктов и один сухогруз.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Не менее пяти судов развернулись на входе в Ормузский пролив в субботу, не став его пересекать, сообщает телеканал CNN со ссылкой на данные мониторингового сервиса MarineTraffic.
"По меньшей мере пять судов – включая два автомобилевоза, один танкер-химовоз, один танкер для перевозки нефтепродуктов и один сухогруз – несколько раз резко разворачивались", - отмечает телеканал.
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По информации телеканала, эти суда хотели преодолеть пролив со стороны побережья Омана, однако потом отказались от этого намерения.
Вместе с тем CNN указывает, что еще по меньшей мере три других судна, которые изначально развернулись примерно в то же время, впоследствии пересекли пролив ближе к иранской стороне пролива.
Иранские власти ранее сообщали о разработке нового правового порядка в Ормузском проливе, отмечая, что этот процесс проходит в координации с другой прибрежной страной - Оманом. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявлял, что Ормузский пролив годами был открыт для бесплатного прохода судов, но ситуация в Ормузском проливе после нападения США и Израиля на Иран больше никогда не будет прежней.
Власти Ирана подчеркивали, что планируют взимать плату за предоставление услуг, связанных с безопасным передвижением судов через водный маршрут, при этом, отмечали в Тегеране, плата не является пошлиной. После достижения меморандума с США Иран 18 июня обязался в течение 60 дней не брать с судов каких-либо денег.
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В миреОрмузский проливИранОманАббас АракчиВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
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