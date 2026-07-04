Не менее пяти судов развернулись на входе в Ормузский пролив, пишет CNN

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Не менее пяти судов развернулись на входе в Ормузский пролив в субботу, не став его пересекать.
- Среди развернувшихся судов были два автомобилевоза, один танкер-химовоз, один танкер для перевозки нефтепродуктов и один сухогруз.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Не менее пяти судов развернулись на входе в Ормузский пролив в субботу, не став его пересекать, сообщает телеканал CNN со ссылкой на данные мониторингового сервиса MarineTraffic.
"По меньшей мере пять судов – включая два автомобилевоза, один танкер-химовоз, один танкер для перевозки нефтепродуктов и один сухогруз – несколько раз резко разворачивались", - отмечает телеканал.
По информации телеканала, эти суда хотели преодолеть пролив со стороны побережья Омана, однако потом отказались от этого намерения.
Вместе с тем CNN указывает, что еще по меньшей мере три других судна, которые изначально развернулись примерно в то же время, впоследствии пересекли пролив ближе к иранской стороне пролива.
Иранские власти ранее сообщали о разработке нового правового порядка в Ормузском проливе, отмечая, что этот процесс проходит в координации с другой прибрежной страной - Оманом. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявлял, что Ормузский пролив годами был открыт для бесплатного прохода судов, но ситуация в Ормузском проливе после нападения США и Израиля на Иран больше никогда не будет прежней.
Власти Ирана подчеркивали, что планируют взимать плату за предоставление услуг, связанных с безопасным передвижением судов через водный маршрут, при этом, отмечали в Тегеране, плата не является пошлиной. После достижения меморандума с США Иран 18 июня обязался в течение 60 дней не брать с судов каких-либо денег.