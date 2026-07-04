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Западные СМИ с крайней неохотой освещают освобождение Константиновки - РИА Новости, 04.07.2026
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05:10 04.07.2026 (обновлено: 05:41 04.07.2026)
Западные СМИ с крайней неохотой освещают освобождение Константиновки

AP и NYT с неохотой освещают взятие Константиновки российскими войсками

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Агентство Рейтер стало первым англоязычным изданием, сообщившим о докладе начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова президенту Владимиру Путину отдельной новостью.
  • Агентство Ассошиэйтед Пресс включило сообщение о взятии Константиновки в более широкий материал о реакции президента РФ на удары Киева по гражданским объектам внутри России.
  • Газета New York Times в своем последнем материале не упомянула Константиновку, сообщив лишь о получении российским лидером подробных докладов от своих военных командующих.
ВАШИНГТОН, 4 июл - РИА Новости. Западные СМИ освещают новость о взятии российскими войсками Константиновки максимально скупо и используя предельно осторожные формулировки.
Агентство Рейтер стало первым англоязычным изданием, сообщившем о докладе начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова президенту Владимиру Путину отдельной новостью.
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Агентство Associated Press не вынесло сообщение о взятии Константиновки в отдельную заметку, а включило его в более широкий материал о реакции президента РФ на удары Киева по гражданским объектам внутри России.
Оба издания проявляют максимальную скупость в формулировках, отказываясь напрямую подтверждать или опровергать позицию Москвы, ссылаясь также на отсутствие реакции со стороны Украины.
При этом газета New York Times в своем последнем материале вообще не упомянула Константиновку, сообщив лишь, что российский лидер получил подробные доклады от своих военных командующих, включая Герасимова.
Герасимов 3 июля доложил Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Президент назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.
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