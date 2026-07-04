Западные СМИ с крайней неохотой освещают освобождение Константиновки

Краткий пересказ от РИА ИИ Агентство Рейтер стало первым англоязычным изданием, сообщившим о докладе начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова президенту Владимиру Путину отдельной новостью.

Агентство Ассошиэйтед Пресс включило сообщение о взятии Константиновки в более широкий материал о реакции президента РФ на удары Киева по гражданским объектам внутри России.

Газета New York Times в своем последнем материале не упомянула Константиновку, сообщив лишь о получении российским лидером подробных докладов от своих военных командующих.

ВАШИНГТОН, 4 июл - РИА Новости. Западные СМИ освещают новость о взятии российскими войсками Константиновки максимально скупо и используя предельно осторожные формулировки.

Агентство Рейтер стало первым англоязычным изданием, сообщившем о докладе начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова президенту Владимиру Путину отдельной новостью.

Агентство Associated Press не вынесло сообщение о взятии Константиновки в отдельную заметку, а включило его в более широкий материал о реакции президента РФ на удары Киева по гражданским объектам внутри России.

Оба издания проявляют максимальную скупость в формулировках, отказываясь напрямую подтверждать или опровергать позицию Москвы, ссылаясь также на отсутствие реакции со стороны Украины.

При этом газета New York Times в своем последнем материале вообще не упомянула Константиновку, сообщив лишь, что российский лидер получил подробные доклады от своих военных командующих, включая Герасимова.