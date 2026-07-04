Шуваев оценил обстановку в Краснояружском округе Белгородской области

Краткий пересказ от РИА ИИ В Краснояружском округе Белгородской области сложная обстановка из-за атак ВСУ на автомобили, дороги и транспортную инфраструктуру.

Врио главы региона Александр Шуваев сообщил о планах установить противодроновые сетки на участках дорог к приграничью для повышения безопасности жителей.

Александр Шуваев обратил внимание на проблему со связью из-за целенаправленных ударов противника по информационной инфраструктуре.

БЕЛГОРОД, 4 июл - РИА Новости. Обстановка остается сложной в приграничном Краснояружском округе Белгородской области из-за атак ВСУ на автомобили, дороги и транспортную инфраструктуру, сообщил врио главы региона Александр Шуваев в своем Обстановка остается сложной в приграничном Краснояружском округе Белгородской области из-за атак ВСУ на автомобили, дороги и транспортную инфраструктуру, сообщил врио главы региона Александр Шуваев в своем Telegram-канале

Шуваев сообщил, что в субботу посетил Краснояружский округ. Его глава Виталий Кутоманов доложил о текущей обстановке, необходимой помощи и мерах, которые следует принять для повышения безопасности жителей.

« "Обстановка тут остается сложной - это ближнее приграничье. Несколько населенных пунктов по-прежнему отселены, враг продолжает дроновый террор против мирных жителей. Постоянно атакует автомобили, дороги, транспортную инфраструктуру", - написал Шуваев.

Врио губернатора отметил, что для безопасности жителей на участках дорог к приграничью планируется установить противодроновые сетки.

Шуваев также обратил внимание на проблему со связью, объяснив, что противник целенаправленно бьет по информационной инфраструктуре.