Шуваев оценил обстановку в Краснояружском округе Белгородской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Краснояружском округе Белгородской области сложная обстановка из-за атак ВСУ на автомобили, дороги и транспортную инфраструктуру.
- Врио главы региона Александр Шуваев сообщил о планах установить противодроновые сетки на участках дорог к приграничью для повышения безопасности жителей.
- Александр Шуваев обратил внимание на проблему со связью из-за целенаправленных ударов противника по информационной инфраструктуре.
БЕЛГОРОД, 4 июл - РИА Новости. Обстановка остается сложной в приграничном Краснояружском округе Белгородской области из-за атак ВСУ на автомобили, дороги и транспортную инфраструктуру, сообщил врио главы региона Александр Шуваев в своем Telegram-канале.
Шуваев сообщил, что в субботу посетил Краснояружский округ. Его глава Виталий Кутоманов доложил о текущей обстановке, необходимой помощи и мерах, которые следует принять для повышения безопасности жителей.
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"Обстановка тут остается сложной - это ближнее приграничье. Несколько населенных пунктов по-прежнему отселены, враг продолжает дроновый террор против мирных жителей. Постоянно атакует автомобили, дороги, транспортную инфраструктуру", - написал Шуваев.
Врио губернатора отметил, что для безопасности жителей на участках дорог к приграничью планируется установить противодроновые сетки.
Шуваев также обратил внимание на проблему со связью, объяснив, что противник целенаправленно бьет по информационной инфраструктуре.
"Безусловно, специалисты делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстанавливать поврежденные объекты. Разработали меры, как сможем повысить надежность информирования населения", - сообщил врио главы региона.
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4 октября 2025, 19:32