Лантратова призвала проверить обстоятельства гибели шахтера в Новокузнецке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лантратова обратилась в прокуратуру Кемеровской области и в Сибирское управление Ростехнадзора с просьбой проверить обстоятельства гибели шахтера в шахте "Юбилейная" в Новокузнецке.
- По словам дочери погибшего, во время работ под землей ухудшилось снабжение воздухом, а сотрудники шахты неоднократно жаловались на опасные условия и плохое самочувствие.
- С момента сообщения диспетчеру о потере сознания до приезда скорой прошло около часа, из-за чего мужчина не получал реанимационную помощь.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что обратилась в прокуратуру Кемеровской области и в Сибирское управление Ростехнадзора с просьбой проверить обстоятельства гибели шахтера в шахте Новокузнецка и принять соответствующие меры.
Федеральный омбудсмен рассказала о гибели шахтера в шахте "Юбилейная" в Новокузнецке. Она сообщила, что по словам дочери, во время работ под землей ухудшилось снабжение воздухом, а близкие шахтера отмечали, что сотрудники неоднократно жаловались на опасные условия и плохое самочувствие. Кроме того, со слов очевидцев, с момента сообщения диспетчеру о потере сознания до приезда скорой прошло около часа, из-за чего мужчина не получал реанимационную помощь, добавила Лантратова.
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"Направила официальные обращения в прокуратуру Кемеровской области и в Сибирское управление Ростехнадзора с просьбой провести оперативную проверку изложенных фактов, установить обстоятельства происшествия и, при наличии оснований, принять меры реагирования", - написала Лантратова в своем канале на платформе "Макс".
В сообщении она также выразила слова соболезнования семье и близким погибшего.
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