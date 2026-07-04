Лантратова призвала проверить обстоятельства гибели шахтера в Новокузнецке

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что обратилась в прокуратуру Кемеровской области и в Сибирское управление Ростехнадзора с просьбой проверить обстоятельства гибели шахтера в шахте Новокузнецка и принять соответствующие меры.