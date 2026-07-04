СМИ: съезд АдГ попытались сорвать "Имперским маршем" из "Звездных войн"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Во время федерального съезда партии «Альтернатива для Германии» в Эрфурте звучал «Имперский марш» из «Звездных войн».
- Источник звука — встроенный динамик в стене выставочного зала — был обнаружен и, по всей видимости, музыку включили дистанционно.
БЕРЛИН, 4 июл - РИА Новости. Федеральный съезд оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) попытались сорвать, включив "Имперский марш" из киноэпопеи "Звездные войны", сообщает газета Bild.
Издание опубликовало видео, на котором слышно, что в зале, где заседают делегаты съезда, проигрывается "Имперский марш" из "Звездных войн". При этом автор видео отметил, что присутствующим было неясно, откуда доносится звук.
"Через несколько минут техники и сотрудники федерального управления уголовной полиции обнаружили встроенный динамик в стене выставочного зала. Устройство было хорошо спрятано между облицовкой и стеной. Музыку включили дистанционно - очевидно, это была попытка сорвать партийный съезд", - говорится в публикации.
Федеральный съезд АдГ проходит в Эрфурте 4–5 июля.