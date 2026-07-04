Подразделения "Севера" улучшили тактическое положение

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ потеряли более 205 военнослужащих, 16 автомобилей и орудие полевой артиллерии в зоне действий сил российской группировки войск "Север".
- Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике ВСУ в Сумской и Харьковской областях.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли свыше 205 боевиков в зоне действий сил российской группировки войск "Север", улучшивших тактическое положение, сообщило в субботу министерство обороны РФ.
"ВСУ потеряли более 205 военнослужащих, 16 автомобилей и орудие полевой артиллерии", - говорится в сводке военного ведомства.
Отмечается, что подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Глухов и Хотень Сумской области.
В Харьковской области нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Ольховатка и Лютовка.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18