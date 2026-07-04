СБУ поручила агенту узнать график прибытия делегаций на объекты в Сочи

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Житель Анапы передавал Службе безопасности Украины сведения о расположении сил ВС России и объектов критической инфраструктуры ТЭК на Кубани, а также фиксировал уровни радиосигналов.
- По заданию СБУ агент должен был узнать график прибытия представителей органов власти и иностранных делегаций на режимные объекты в Сочи, а также собрать сведения об их охране и расположении объектов ПВО.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. СБУ поручала своему агенту на Кубани узнать график прибытия представителей органов власти и иностранных делегаций на режимные объекты в Сочи, а также собрать сведения об их охране и расположении объектов ПВО, сообщила ФСБ России.
"Кроме того, одним из заданий СБУ было получение информации о графике прибытия представителей органов власти и иностранных делегаций на режимные объекты в г. Сочи, организации охранных мероприятий и расположении объектов ПВО", - говорится в сообщении.
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