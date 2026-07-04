СБУ поручила агенту узнать график прибытия делегаций на объекты в Сочи

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. СБУ поручала своему агенту на Кубани узнать график прибытия представителей органов власти и иностранных делегаций на режимные объекты в Сочи, а также собрать сведения об их охране и расположении объектов ПВО, сообщила ФСБ России.

"Кроме того, одним из заданий СБУ было получение информации о графике прибытия представителей органов власти и иностранных делегаций на режимные объекты в г. Сочи, организации охранных мероприятий и расположении объектов ПВО", - говорится в сообщении.