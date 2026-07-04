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СБУ поручила агенту узнать график прибытия делегаций на объекты в Сочи - РИА Новости, 04.07.2026
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09:48 04.07.2026
СБУ поручила агенту узнать график прибытия делегаций на объекты в Сочи

СБУ поручила агенту узнать график прибытия делегаций на режимные объекты в Сочи

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Житель Анапы передавал Службе безопасности Украины сведения о расположении сил ВС России и объектов критической инфраструктуры ТЭК на Кубани, а также фиксировал уровни радиосигналов.
  • По заданию СБУ агент должен был узнать график прибытия представителей органов власти и иностранных делегаций на режимные объекты в Сочи, а также собрать сведения об их охране и расположении объектов ПВО.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. СБУ поручала своему агенту на Кубани узнать график прибытия представителей органов власти и иностранных делегаций на режимные объекты в Сочи, а также собрать сведения об их охране и расположении объектов ПВО, сообщила ФСБ России.
По информации ФСБ, задержан житель Анапы, который передавал Службе безопасности Украины сведения о расположении сил ВС РФ и объектов критической инфраструктуры ТЭК на Кубани, а также фиксировал уровни радиосигналов для использования их ВСУ при планировании атак.
"Кроме того, одним из заданий СБУ было получение информации о графике прибытия представителей органов власти и иностранных делегаций на режимные объекты в г. Сочи, организации охранных мероприятий и расположении объектов ПВО", - говорится в сообщении.
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