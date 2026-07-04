Сборная России выиграла зачет юниорского ЧЕ по синхронному плаванию

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Сборная России завоевала десять золотых наград и выиграла медальный зачет на чемпионате Европы по синхронному плаванию, который завершился в немецком Мюнхене.

Турнир проходил с 30 июня по 4 июля. Российские спортсмены выступали в нейтральном статусе, несмотря на полученный в феврале допуск от Европейской федерации водных видов спорта (European Aquatics) для участия юниоров в соревнованиях с флагом и гимном. В начале мая European Aquatics объявила, что полноценное возвращение спортсменов из России и Белоруссии произойдет не раньше 1 сентября 2026 года.