Руководство Великобритании подводит страну, заявил Вэнс

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вэнс заявил, что руководство Великобритании подводит страну.
- Вэнс отметил, что за последние годы в Великобритании сменилось шесть премьеров, что указывает на проблемы в британской политике.
ВАШИНГТОН, 4 июл - РИА Новости. Руководство Великобритании подводит страну, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
"Руководство (Британии - ред.) уже долгое время подводит страну", - цитирует Вэнса газета Times.
Он подчеркнул, что в Великобритании за последние годы сменилось шесть премьеров.
"Мне это говорит о том, что что-то сломано в британской политике и люди действительно остро нуждаются в существенных структурных изменениях", - заявил Вэнс.