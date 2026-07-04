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Руководство Великобритании подводит страну, заявил Вэнс - РИА Новости, 04.07.2026
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23:46 04.07.2026
Руководство Великобритании подводит страну, заявил Вэнс

Вэнс: руководство Великобритании уже долгое время подводит страну

© AP Photo / Nathan HowardВице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© AP Photo / Nathan Howard
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вэнс заявил, что руководство Великобритании подводит страну.
  • Вэнс отметил, что за последние годы в Великобритании сменилось шесть премьеров, что указывает на проблемы в британской политике.
ВАШИНГТОН, 4 июл - РИА Новости. Руководство Великобритании подводит страну, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
"Руководство (Британии - ред.) уже долгое время подводит страну", - цитирует Вэнса газета Times.
Он подчеркнул, что в Великобритании за последние годы сменилось шесть премьеров.
"Мне это говорит о том, что что-то сломано в британской политике и люди действительно остро нуждаются в существенных структурных изменениях", - заявил Вэнс.
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