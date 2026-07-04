Пока российское общество эмоционально обсуждает реальные и мнимые проблемы с бензином, страна продолжает системную работу по усилению энергетического потенциала. Андрей Сальников, директор Ростовской атомной электростанции, сообщил, что до конца текущего года будет принято решение о месте строительства новой АЭС, заочно получившей название "Южная". В качестве опорных регионов рассматриваются Ростовская область и Краснодарский край, при этом не скрывается, что первый вариант более привлекателен, так как позволяет использовать имеющуюся инфраструктуру Ростовской АЭС. Значительным фактором также является близость к производственным мощностям завода "Атоммаш" в Волгодонске.

АЭС "Южная" строится с конкретной целью: в перспективе десяти лет начать закрывать постоянно растущий дефицит электроэнергии в южных регионах. Если кого-то сей факт удивляет, то предлагаем вспомнить веерные отключения на Кубани и в Ставропольском крае в прошлом и позапрошлом годах, когда города, поселки и целые районы оставались без электропитания по нескольку суток.

Однако рискнем предположить, что в текущих реалиях выбор будет сделан в пользу Краснодарского края (как более удаленного от ракетно-террористической Украины и более близкого к Крыму), но не будем забегать вперед.

Вне зависимости от региона возведения новая АЭС станет частью Объединенной энергосистемы "Юг". Данная ОЭС является одной из крупнейших в нашей стране. В зону ответственности энергетиков юга входят сразу 19 субъектов Федерации, включая Адыгею, Дагестан, Ингушетию, Кабардино-Балкарию, Чечню, Северную Осетию, Краснодарский и Ставропольский края, Астрахань, Ростов и Волгоград. А еще Донецкую и Луганскую республики, Запорожскую и Херсонскую области, Крым и отдельно город-герой Севастополь. Общая площадь регионов, находящихся под неусыпной опекой ОЭС "Юг", — более 600 тысяч квадратных километров, что соответствует размерам Украины (в старых границах) и чуть уступает по габаритам Франции.

На балансе имеются установленные мощности генерации в 43 гигаватта. Их обеспечивает 341 электростанция, среди которых угольные и газовые, Ростовская АЭС, гидро- и гидроаккумулирующие объекты. Имеются современные солнечные и ветровые парки, они не играют основную скрипку, но их 5,5 гигаватта оказывают ощутимую помощь традиционным станциям. К слову, южане являются безусловными лидерами отрасли по темпам и объемам внедрения возобновляемых источников. Напоследок скажем, что управляется вся эта махина из Пятигорска, а в хозяйство также входят линии электропередачи общей протяженностью 81 тысяча километров. Кто подзабыл школьный курс географии — это два оборота вокруг экватора.

Новая АЭС спроектирована в рамках перспективного проекта ВВЭР-ТОИ, что расшифровывается как "типовой оптимизированный и информатизированный". Эти три слова полностью раскрывают суть российского научно-технического вектора развития атомных станций нового поколения, где стандартно закладываются два энергоблока с доказавшими свою надежность реакторами ВВЭР-1200.

Чтобы не свалиться в неадекватное славословие, отметим, что необходимость этой в станции давно перезрела: АЭС "Южная" нужна была "еще вчера". Практически каждое лето отечественные СМИ напоминают об имеющем место энергодефиците юга, но почти никто не называет его причин, из-за чего может сложиться превратное впечатление, что отключения света в периоды пиковых температур происходят из-за небрежения и инфраструктурной старости.

Это совершенно не так.

Южные регионы нашей страны в последние годы переживают бум строительства. После введения все более жестких санкций со стороны Евросоюза здесь также наблюдается стремительный рост внутреннего туризма. Только Крым с января по август прошлого года принял 5,3 миллиона туристов, что на 16 процентов больше, чем годом ранее, и в два раза больше, чем сюда приезжало во времена Украины.

Еще стремительнее растет туризм материковый. Согласно официальным данным, за последние годы поток отдыхающих в ставропольских Кавминводах вырос на 40 процентов. На 35 процентов подтянулась Чечня, по 20 прибавили Карачаево-Черкессия и Северная Осетия. Строительный и туристический сезоны приходятся на теплые периоды года, что вкупе с оглушающей летней жарой и просаживает Объединенную энергосистему юга России. Она просто не рассчитана на такие нагрузки, потому в период пикового потребления электричество сюда закачивают соседи — ОЭС Центра и ОЭС Средней Волги. На случай совсем уж критических ситуаций договорами предусмотрены аварийные перетоки из Азербайджана и Грузии.

Ликвидировать нехватку получится не раньше 2036 года, когда ожидается ввод в эксплуатацию первого энергоблока, ввод второго планируется на 2039 год. Согласно данным Минэнерго, к 2030 году чистый дефицит электроэнергии на юге составит не менее 2,7 гигаватта, однако его наверняка частично будут покрывать за счет иных источников, в первую очередь солнечных и ветровых, благо в жарких степях нет проблем ни со светом, ни с ветром.

Все это время мы старательно держали за кадром многострадальную землю Донецкой Народной Республики, где еще не начиналась системная восстановительная работа. И даже если ориентироваться за показатели времен Украины, то чистая нехватка энергии здесь будет в районе десяти-двенадцати миллиардов киловатт-часов. Вниз по южной дуге — Запорожье, Херсон и, конечно же, Крым, которым в свете последних событий тоже не помешает подстраховка в плане бесперебойной поставки энергии потребителям.