Рейтинг@Mail.ru
Минпромторг рассказал, какие препараты от онкологии производятся в России - РИА Новости, 04.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:22 04.07.2026
Минпромторг рассказал, какие препараты от онкологии производятся в России

Россия выводит на рынок инновационные лекарства для лечения онкологий

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкТаблетки
Таблетки - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
Таблетки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские производители выводят на рынок как инновационные, так и воспроизведенные лекарственные препараты для лечения онкологических заболеваний и сопутствующей терапии.
  • Препарат компании «Биокад» для лечения нерезектабельной или метастатической меланомы у взрослых включен в перечень жизненно необходимых и важнейших в 2025 году.
  • Три российских производителя вывели на рынок радиофармацевтический препарат на основе изотопа радия-223, заместив импортный препарат компании «Байер».
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Российские производители выводят на рынок страны как инновационные, так и воспроизведенные лекарственные препараты для лечения онкологических заболеваний и сопутствующей терапии, рассказали РИА Новости в Минпромторге РФ.
"Производители последовательно выводят на рынок, в том числе с учетом действующей на территории Российской Федерации патентной защиты, как инновационные, так и воспроизведенные лекарственные препараты, по которым ранее отсутствовала технологическая возможность производства на территории Российской Федерации", - рассказали в министерстве.
Инъекция - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
В ФМБА рассказали о новом препарате для лечения рака
22 января, 02:56
В качестве одного из примеров российских оригинальных разработок в Минпромторге отметили препарат компании "Биокад" для лечения нерезектабельной или метастатической меланомы у взрослых. Лекарственный препарат был включен в перечень жизненно необходимых и важнейших в 2025 году.
"В частности, подведомственным Минпромторгу России ФГУП "Эндофарм" получено регистрационное удостоверение на лекарственный препарат с МНН "Месна", который необходим при лечении онкологических заболеваний у детей и взрослых", - добавили в министерстве. Там указали, что препарат введен в гражданский оборот с октября прошлого года.
Кроме того, тремя российскими производителями выведен на рынок радиофармацевтический лекарственных препарат на основе изотопа радия-223. Они успешно заместили импортный препарат компании "Байер" после того, как иностранная компания вывела его с рынка по истечении срока действия патента.
В ведомстве также упомянули запуск российской компанией "НПО Петровакс Фарм" производства оригинального иммуноонкологического лекарственного препарата с камрелизумабом в мае текущего года в Подмосковье.
Таблетки в руке - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
В России расширили перечень жизненно необходимых лекарств
26 февраля, 13:00
 
Здоровье - ОбществоРоссияМосковская область (Подмосковье)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Биокад
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала