Минпромторг рассказал, какие препараты от онкологии производятся в России

Краткий пересказ от РИА ИИ Российские производители выводят на рынок как инновационные, так и воспроизведенные лекарственные препараты для лечения онкологических заболеваний и сопутствующей терапии.

Препарат компании «Биокад» для лечения нерезектабельной или метастатической меланомы у взрослых включен в перечень жизненно необходимых и важнейших в 2025 году.

Три российских производителя вывели на рынок радиофармацевтический препарат на основе изотопа радия-223, заместив импортный препарат компании «Байер».

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Российские производители выводят на рынок страны как инновационные, так и воспроизведенные лекарственные препараты для лечения онкологических заболеваний и сопутствующей терапии, рассказали РИА Новости в Минпромторге РФ.

"Производители последовательно выводят на рынок, в том числе с учетом действующей на территории Российской Федерации патентной защиты, как инновационные, так и воспроизведенные лекарственные препараты, по которым ранее отсутствовала технологическая возможность производства на территории Российской Федерации", - рассказали в министерстве.

В качестве одного из примеров российских оригинальных разработок в Минпромторге отметили препарат компании " Биокад " для лечения нерезектабельной или метастатической меланомы у взрослых. Лекарственный препарат был включен в перечень жизненно необходимых и важнейших в 2025 году.

"В частности, подведомственным Минпромторгу России ФГУП "Эндофарм" получено регистрационное удостоверение на лекарственный препарат с МНН "Месна", который необходим при лечении онкологических заболеваний у детей и взрослых", - добавили в министерстве. Там указали, что препарат введен в гражданский оборот с октября прошлого года.

Кроме того, тремя российскими производителями выведен на рынок радиофармацевтический лекарственных препарат на основе изотопа радия-223. Они успешно заместили импортный препарат компании "Байер" после того, как иностранная компания вывела его с рынка по истечении срока действия патента.