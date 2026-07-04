Россия и США несут особую ответственность за безопасность, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с 250-летием независимости США.
- В поздравлении Путин подчеркнул, что Россия и США несут особую ответственность за обеспечение безопасности и стабильности в глобальном масштабе.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил американского лидера Дональда Трампа с 250-летием независимости США, подчеркнув, что РФ и Соединенные Штаты несут особую ответственность за обеспечение безопасности и стабильности в глобальном масштабе, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Сегодня Россия и Соединенные Штаты - как две крупнейшие ядерные державы - несут особую ответственность за обеспечение безопасности и стабильности в глобальном масштабе", - говорится в поздравлении.