Рейтинг@Mail.ru
Россия имеет возможности ответа на захват Британией судов, заявил посол - РИА Новости, 04.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:27 04.07.2026 (обновлено: 01:28 04.07.2026)
Россия имеет возможности ответа на захват Британией судов, заявил посол

Келин: Россия принимает меры для предотвращения новых захватов танкеров

© REUTERS / UK MOD Crown/LPhot HutchinsБританские морские пехотинцы участвуют в операции по перехвату судна Smyrtos у южного побережья Англии. 14 июня 2026
Британские морские пехотинцы участвуют в операции по перехвату судна Smyrtos у южного побережья Англии. 14 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© REUTERS / UK MOD Crown/LPhot Hutchins
Британские морские пехотинцы участвуют в операции по перехвату судна Smyrtos у южного побережья Англии. 14 июня 2026. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол РФ в Лондоне Андрей Келин заявил, что Россия принимает меры для предотвращения новых захватов Британией танкеров и располагает возможностями болезненного ответа.
  • Британия задержала танкер Smyrtos под флагом Камеруна и планирует продать нефть с этого танкера, чтобы использовать средства для поддержки Украины.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Россия принимает меры для предотвращения новых захватов Британией танкеров и располагает болезненными для Лондона возможностями ответа, рассказал посол РФ в Лондоне Андрей Келин.
В начале июня Британия оказала Франции поддержку при захвате в Атлантике танкера Tagor, якобы шедшего из Мурманска под ложным флагом. В середине месяца Лондон задержал в Ла-Манше танкер Smyrtos под флагом Камеруна. Газета Telegraph со ссылкой на источники сообщила, что Британия хочет продать 100 тысяч тонн нефти с захваченного танкера Smyrtos и использовать средства для поддержки Украины.
"Мы принимаем меры, об этом знают. Меры довольно серьезного характера, чтобы предотвратить дальнейшие акции такого рода. Хочу сказать, что нам есть чем ответить достаточно болезненно для британских интересов, если эта практика будет продолжаться", - сказал Келин ИС "Вести".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
Песков рассказал об ответе Москвы в случае продажи Лондоном нефти с Smyrtos
25 июня, 12:51
 
В миреЛондонРоссияФранцияАндрей Келин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала