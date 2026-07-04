Россия имеет возможности ответа на захват Британией судов, заявил посол

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол РФ в Лондоне Андрей Келин заявил, что Россия принимает меры для предотвращения новых захватов Британией танкеров и располагает возможностями болезненного ответа.
- Британия задержала танкер Smyrtos под флагом Камеруна и планирует продать нефть с этого танкера, чтобы использовать средства для поддержки Украины.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Россия принимает меры для предотвращения новых захватов Британией танкеров и располагает болезненными для Лондона возможностями ответа, рассказал посол РФ в Лондоне Андрей Келин.
В начале июня Британия оказала Франции поддержку при захвате в Атлантике танкера Tagor, якобы шедшего из Мурманска под ложным флагом. В середине месяца Лондон задержал в Ла-Манше танкер Smyrtos под флагом Камеруна. Газета Telegraph со ссылкой на источники сообщила, что Британия хочет продать 100 тысяч тонн нефти с захваченного танкера Smyrtos и использовать средства для поддержки Украины.
"Мы принимаем меры, об этом знают. Меры довольно серьезного характера, чтобы предотвратить дальнейшие акции такого рода. Хочу сказать, что нам есть чем ответить достаточно болезненно для британских интересов, если эта практика будет продолжаться", - сказал Келин ИС "Вести".