Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вооруженные силы РФ, освободив Константиновку, доказали, что Россия может взять любую крепость, заявил военно-политический эксперт Ян Гагин.
- Президент Путин назвал освобождение Константиновки ключом к освобождению всей территории ДНР и путем к продвижению на Славянск и Краматорск.
ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Вооруженные силы РФ, освободив Константиновку, доказали, что Россия может взять любую крепость, заявил РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин.
"ВСУ утратили Константиновку. Город был подготовленным плацдармом для защиты Славянска и Краматорска. Его называли городом-крепостью, мы доказали, что можем взять любую крепость", - сказал Гагин.
Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.
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22 июня 2022, 17:18