Краткий пересказ от РИА ИИ Российская армия полностью освободила город Константиновку в ДНР, как доложил Герасимов Путину.

Председатель комиссии ОП России Владимир Рогов заявил, что освобождение Константиновки является ключом к взлому Славянско-Дружковского укрепрайона ВСУ и полному освобождению Донбасса.

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости. Освобождение города Константиновка в ДНР является ключом к взлому крупнейшего Славянско-Дружковского укрепрайона ВСУ и полному освобождению Донбасса, заявил РИА Новости председатель комиссии ОП РФ по поддержке соотечественников и развитию общественной дипломатии Владимир Рогов.

Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.

"Освобождение Константиновки - это важное событие, которое является ключом к взлому линии обороны крупнейшего Славянско-Дружковского укрепрайона противника, а также к окончательному освобождению всего Донбасса", - сказал Рогов.