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Рогов назвал взятие Константиновки ключом к освобождению всего Донбасса - РИА Новости, 04.07.2026
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14:58 04.07.2026
Рогов назвал взятие Константиновки ключом к освобождению всего Донбасса

Рогов: освобождение Константиновки является ключом к освобождению Донбасса

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская армия полностью освободила город Константиновку в ДНР, как доложил Герасимов Путину.
  • Председатель комиссии ОП России Владимир Рогов заявил, что освобождение Константиновки является ключом к взлому Славянско-Дружковского укрепрайона ВСУ и полному освобождению Донбасса.
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости. Освобождение города Константиновка в ДНР является ключом к взлому крупнейшего Славянско-Дружковского укрепрайона ВСУ и полному освобождению Донбасса, заявил РИА Новости председатель комиссии ОП РФ по поддержке соотечественников и развитию общественной дипломатии Владимир Рогов.
Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.
"Освобождение Константиновки - это важное событие, которое является ключом к взлому линии обороны крупнейшего Славянско-Дружковского укрепрайона противника, а также к окончательному освобождению всего Донбасса", - сказал Рогов.
По его словам, именно поэтому киевский режим, осознавая свое бессилие на поле боя, усилил обстрел и атаки на гражданскую инфраструктуру и мирных граждан в регионах России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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