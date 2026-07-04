Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская армия полностью освободила город Константиновку в ДНР, как доложил Герасимов Путину.
- Председатель комиссии ОП России Владимир Рогов заявил, что освобождение Константиновки является ключом к взлому Славянско-Дружковского укрепрайона ВСУ и полному освобождению Донбасса.
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости. Освобождение города Константиновка в ДНР является ключом к взлому крупнейшего Славянско-Дружковского укрепрайона ВСУ и полному освобождению Донбасса, заявил РИА Новости председатель комиссии ОП РФ по поддержке соотечественников и развитию общественной дипломатии Владимир Рогов.
Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.
"Освобождение Константиновки - это важное событие, которое является ключом к взлому линии обороны крупнейшего Славянско-Дружковского укрепрайона противника, а также к окончательному освобождению всего Донбасса", - сказал Рогов.
По его словам, именно поэтому киевский режим, осознавая свое бессилие на поле боя, усилил обстрел и атаки на гражданскую инфраструктуру и мирных граждан в регионах России.
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