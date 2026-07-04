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Референдум в Словакии проходит без большого интереса со стороны жителей - РИА Новости, 04.07.2026
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15:12 04.07.2026
Референдум в Словакии проходит без большого интереса со стороны жителей

Референдум о лишении Фицо выплат проходит без большого интереса жителей

© AP Photo / Petr David JosekПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© AP Photo / Petr David Josek
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Словакии проходит референдум о лишении премьер-министра Роберта Фицо пожизненных выплат.
  • На некоторых участках для голосования зафиксирована низкая явка граждан.
  • Референдум проходит в спокойной атмосфере, без проблем с безопасностью.
БРАТИСЛАВА, 4 июл - РИА Новости. Референдум в Словакии о лишении словацкого премьер-министра Роберта Фицо пожизненных выплат проходит в спокойной атмосфере, однако на некоторых участках для голосования участие со стороны граждан довольно низкое, сообщил телеканал ТА3.
В Словакии в субботу открылись более 5,5 тысячи участков для голосования на референдуме, оно продлится до 22.00 (23.00 мск). Работа одного из участков, который открылся позднее, продлена на 30 минут.
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"Явка довольно низкая, на одном из участков зарегистрированы 550 человек, проголосовали только 5 из них", - сообщил корреспондент телеканала во время включения из словацкого города Банска-Быстрица в центральной Словаки).
Активнее всего, по данным телеканала, голосуют на участках в столице Словакии, где участие в референдуму уже приняли и многие оппозиционные политики.
"С точки зрения безопасности и обеспечения спокойно хода (референдума - ред.) все идет без проблем", - сообщил вице-президент словацкой полиции Растислав Полакович в эфире ТА3.
Референдум инициировала внепарламентская партия Demokrati ("Демократы"), поскольку в июле 2024 года в Словакии вступили в силу поправки, согласно которым бывшим премьер-министрам, занимавшим свои посты не менее двух сроков, положена ежемесячная пожизненная выплата в размере заработной платы депутата, составляющей на данный момент более 4 тысяч евро. Данным критериям в республике соответствует только Фицо, который возглавляет словацкое правительство в третий раз.
Правом голоса в республике обладают более 4,3 миллиона человек. Для того, чтобы референдум был объявлен состоявшимся, явка должна превысить 50%. Из девяти референдумов, которые проводились в Словакии в разное время, успешным был только один: на референдуме о вступлении страны в Европейский союз в мае 2003 года явка превысила 52%.
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