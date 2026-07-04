Референдум в Словакии проходит без большого интереса со стороны жителей

Краткий пересказ от РИА ИИ В Словакии проходит референдум о лишении премьер-министра Роберта Фицо пожизненных выплат.

На некоторых участках для голосования зафиксирована низкая явка граждан.

Референдум проходит в спокойной атмосфере, без проблем с безопасностью.

БРАТИСЛАВА, 4 июл - РИА Новости. Референдум в Словакии о лишении словацкого премьер-министра Роберта Фицо пожизненных выплат проходит в спокойной атмосфере, однако на некоторых участках для голосования участие со стороны граждан довольно низкое, сообщил телеканал Референдум в Словакии о лишении словацкого премьер-министра Роберта Фицо пожизненных выплат проходит в спокойной атмосфере, однако на некоторых участках для голосования участие со стороны граждан довольно низкое, сообщил телеканал ТА3

Словакии в субботу открылись более 5,5 тысячи участков для голосования на референдуме, оно продлится до 22.00 (23.00 мск). Работа одного из участков, который открылся позднее, продлена на 30 минут.

"Явка довольно низкая, на одном из участков зарегистрированы 550 человек, проголосовали только 5 из них", - сообщил корреспондент телеканала во время включения из словацкого города Банска-Быстрица в центральной Словаки).

Активнее всего, по данным телеканала, голосуют на участках в столице Словакии, где участие в референдуму уже приняли и многие оппозиционные политики.

"С точки зрения безопасности и обеспечения спокойно хода (референдума - ред.) все идет без проблем", - сообщил вице-президент словацкой полиции Растислав Полакович в эфире ТА3.

Референдум инициировала внепарламентская партия Demokrati ("Демократы"), поскольку в июле 2024 года в Словакии вступили в силу поправки, согласно которым бывшим премьер-министрам, занимавшим свои посты не менее двух сроков, положена ежемесячная пожизненная выплата в размере заработной платы депутата, составляющей на данный момент более 4 тысяч евро. Данным критериям в республике соответствует только Фицо , который возглавляет словацкое правительство в третий раз.