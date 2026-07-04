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ПВО сорвала попытку Зеленского ударить по территории России - РИА Новости, 04.07.2026
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16:05 04.07.2026 (обновлено: 16:15 04.07.2026)
ПВО сорвала попытку Зеленского ударить по территории России

ПВО сорвала попытку удара, которым Киев хотел отвлечь внимание от Константиновки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2" . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ночь на 4 июля киевский режим предпринял попытку комбинированного удара по территории РФ с применением ракет "Фламинго", РСЗО HIMARS и беспилотников.
  • По заявлению Минобороны РФ, попытка удара была сорвана действиями российских сил и средств ПВО.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. ПВО РФ сорвала попытку удара по территории России, которым Владимир Зеленский хотел отвлечь внимание от провала обороны ВСУ в Константиновке, заявили в Минобороны РФ.
В ночь на 4 июля киевский режим предпринял попытку комбинированного удара по территории РФ с применением ракет "Фламинго", РСЗО HIMARS и беспилотников.
"Попытка Владимира Зеленского таким образом отвлечь внимание жителей Украины и зарубежных спонсоров от последствий российского удара 2 июля 2026 года по военным объектам в районе Киева и катастрофического провала обороны ВСУ в Константиновке Донецкой Народной Республики действиями российских сил и средств ПВО была сорвана", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКонстантиновкаУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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