Краткий пересказ от РИА ИИ
- В ночь на 4 июля киевский режим предпринял попытку комбинированного удара по территории РФ с применением ракет "Фламинго", РСЗО HIMARS и беспилотников.
- По заявлению Минобороны РФ, попытка удара была сорвана действиями российских сил и средств ПВО.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. ПВО РФ сорвала попытку удара по территории России, которым Владимир Зеленский хотел отвлечь внимание от провала обороны ВСУ в Константиновке, заявили в Минобороны РФ.
В ночь на 4 июля киевский режим предпринял попытку комбинированного удара по территории РФ с применением ракет "Фламинго", РСЗО HIMARS и беспилотников.
"Попытка Владимира Зеленского таким образом отвлечь внимание жителей Украины и зарубежных спонсоров от последствий российского удара 2 июля 2026 года по военным объектам в районе Киева и катастрофического провала обороны ВСУ в Константиновке Донецкой Народной Республики действиями российских сил и средств ПВО была сорвана", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18