Российская ПВО ночью и утром сбила более 500 воздушных целей

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. ПВО России в ходе отражения удара ВСУ 4 июля сбила более 500 воздушных целей, в том числе 10 ракет "Фламинго" и девять снарядов "Хаймарс", сообщили в Минобороны России.

Силы и средства ПВО РФ за первое полугодие сбили над российской территорией не менее 63 993 украинских беспилотников самолетного типа, подсчитало РИА Новости, изучив данные Минобороны РФ. Кроме того, за первое полугодие были уничтожены 11 пусковых установок РСЗО HIMARS и сбиты 486 реактивных снарядов к ним.