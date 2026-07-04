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Российская ПВО ночью и утром сбила более 500 воздушных целей - РИА Новости, 04.07.2026
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16:02 04.07.2026
Российская ПВО ночью и утром сбила более 500 воздушных целей

ПВО ночью и утром сбила более 500 воздушных целей во время отражения удара ВСУ

© РИА Новости / Сергей Мирный | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета зенитно-ракетного комплекса "Тор-М2"
Боевая работа расчета зенитно-ракетного комплекса Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Сергей Мирный
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Боевая работа расчета зенитно-ракетного комплекса "Тор-М2". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ПВО России 4 июля 2026 года сбила более 500 воздушных целей, включая 10 ракет "Фламинго" и девять снарядов "Хаймарс".
  • За первое полугодие российские силы ПВО сбили над российской территорией не менее 63 993 украинских беспилотников, а также уничтожили 11 пусковых установок РСЗО HIMARS и 486 реактивных снарядов к ним.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. ПВО России в ходе отражения удара ВСУ 4 июля сбила более 500 воздушных целей, в том числе 10 ракет "Фламинго" и девять снарядов "Хаймарс", сообщили в Минобороны России.
"В ходе отражения удара ночью и утром 4 июля 2026 года российскими средствами ПВО было сбито более 500 воздушных целей, в том числе: 10 крылатых ракет большой дальности "Фламинго", девять реактивных снарядов "Хаймарс" производства США в Белгородской области, а также 494 беспилотных летательных аппарата большой дальности", - говорится в сообщении.
Силы и средства ПВО РФ за первое полугодие сбили над российской территорией не менее 63 993 украинских беспилотников самолетного типа, подсчитало РИА Новости, изучив данные Минобороны РФ. Кроме того, за первое полугодие были уничтожены 11 пусковых установок РСЗО HIMARS и сбиты 486 реактивных снарядов к ним.
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