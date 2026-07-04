Российская ПВО ночью и утром сбила более 500 воздушных целей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ПВО России 4 июля 2026 года сбила более 500 воздушных целей, включая 10 ракет "Фламинго" и девять снарядов "Хаймарс".
- За первое полугодие российские силы ПВО сбили над российской территорией не менее 63 993 украинских беспилотников, а также уничтожили 11 пусковых установок РСЗО HIMARS и 486 реактивных снарядов к ним.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. ПВО России в ходе отражения удара ВСУ 4 июля сбила более 500 воздушных целей, в том числе 10 ракет "Фламинго" и девять снарядов "Хаймарс", сообщили в Минобороны России.
"В ходе отражения удара ночью и утром 4 июля 2026 года российскими средствами ПВО было сбито более 500 воздушных целей, в том числе: 10 крылатых ракет большой дальности "Фламинго", девять реактивных снарядов "Хаймарс" производства США в Белгородской области, а также 494 беспилотных летательных аппарата большой дальности", - говорится в сообщении.
Силы и средства ПВО РФ за первое полугодие сбили над российской территорией не менее 63 993 украинских беспилотников самолетного типа, подсчитало РИА Новости, изучив данные Минобороны РФ. Кроме того, за первое полугодие были уничтожены 11 пусковых установок РСЗО HIMARS и сбиты 486 реактивных снарядов к ним.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18