Силы ПВО за ночь сбили 389 украинских БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО перехватили и уничтожили 389 украинских беспилотников над регионами России.
- Беспилотники были сбиты над 16 областями, двумя краями, Московским регионом, Крымом, Азовским и Черным морями.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Силы ПВО в течение ночи перехватили и уничтожили 389 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение ночи в период с 20.00 мск 3 июля до 07.00 мск 4 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 389 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что БПЛА были сбиты над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом, Азовским и Черным морями.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18