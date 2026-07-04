Силы ПВО отразили воздушную атаку ВСУ в Ростовской области

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. БПЛА и ракеты уничтожены минувшей ночью в трех районах Ростовской области, а также в акватории Таганрогского залива, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Губернатор отметил, что информация о пострадавших и разрушениях не поступала и будет уточняться.