Силы ПВО отразили воздушную атаку ВСУ в Ростовской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Чертковском, Тарасовском и Шолоховском районах Ростовской области, а также в акватории Таганрогского залива уничтожены ракеты и БПЛА.
- Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. БПЛА и ракеты уничтожены минувшей ночью в трех районах Ростовской области, а также в акватории Таганрогского залива, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожены ракеты и БПЛА в Чертковском, Тарасовском и Шолоховском районах, а также в акватории Таганрогского залива", - написал Слюсарь в канале на платформе "Макс".
Губернатор отметил, что информация о пострадавших и разрушениях не поступала и будет уточняться.
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