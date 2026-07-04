Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО уничтожили восемь беспилотников ВСУ в Тульской области.
- Пострадавших и разрушений зданий и инфраструктуры нет.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили восемь беспилотников ВСУ в Тульской области, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
"Прошедшей ночью восемь украинских беспилотников уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России", - написал Миляев в своем канале на платформе "Макс".
Он уточнил, что пострадавших нет, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.