МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили восемь беспилотников ВСУ в Тульской области, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

Он уточнил, что пострадавших нет, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.