"Жесткое послание". На Западе забили тревогу после слов Путина

Глава государства в пятницу посетил один из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск. Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов доложил Верховному Главнокомандующему об освобождении Константиновки. Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.