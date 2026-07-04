Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин передал недвусмысленный сигнал Киеву и «европейским псевдомиротворцам» из ЕС, говоря об освобождении Константиновки.
- Путин предупредил, что чем больше ударов противник будет наносить по объектам инфраструктуры в России, тем больше ей придется делать зону безопасности.
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря об освобождении Константиновки, передал недвусмысленный сигнал Киеву и мнимым "миротворцам" из ЕС, пишет L’ AntiDiplomatico.
"Российский президент направил жесткое послание так называемым "европейским псевдомиротворцам", заявив о подтверждении подозрений Москвы относительно их истинных намерений", — говорится в материале.
В издании обратили внимание на предупреждение Путина о том, что чем больше ударов противник будет наносить по объектам инфраструктуры в России, тем больше ей придется делать зону безопасности. Также автор отметил его слова о анализе вовлеченности подстрекателей войны на Украине в реальные боевые действия, чтобы иметь возможность принять ответственные решения в будущем.
Глава государства в пятницу посетил один из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск. Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов доложил Верховному Главнокомандующему об освобождении Константиновки. Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.