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"Жесткое послание". На Западе забили тревогу после слов Путина - РИА Новости, 04.07.2026
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22:39 04.07.2026 (обновлено: 23:41 04.07.2026)
"Жесткое послание". На Западе забили тревогу после слов Путина

AntiDiplomatico: Путин направил жесткое послание Киеву и "миротворцам" в ЕС

© Пресс-служба администрации президента РоссииПрезидент России Владимир Путин посетил один из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск
Президент России Владимир Путин посетил один из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© Пресс-служба администрации президента России
Президент России Владимир Путин посетил один из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин передал недвусмысленный сигнал Киеву и «европейским псевдомиротворцам» из ЕС, говоря об освобождении Константиновки.
  • Путин предупредил, что чем больше ударов противник будет наносить по объектам инфраструктуры в России, тем больше ей придется делать зону безопасности.
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря об освобождении Константиновки, передал недвусмысленный сигнал Киеву и мнимым "миротворцам" из ЕС, пишет L’ AntiDiplomatico.
"Российский президент направил жесткое послание так называемым "европейским псевдомиротворцам", заявив о подтверждении подозрений Москвы относительно их истинных намерений", — говорится в материале.
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В издании обратили внимание на предупреждение Путина о том, что чем больше ударов противник будет наносить по объектам инфраструктуры в России, тем больше ей придется делать зону безопасности. Также автор отметил его слова о анализе вовлеченности подстрекателей войны на Украине в реальные боевые действия, чтобы иметь возможность принять ответственные решения в будущем.
Глава государства в пятницу посетил один из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск. Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов доложил Верховному Главнокомандующему об освобождении Константиновки. Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.
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