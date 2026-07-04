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Путин подписал закон, уточняющий обязанности собственников и владельцев ГТС - РИА Новости, 04.07.2026
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19:30 04.07.2026
Путин подписал закон, уточняющий обязанности собственников и владельцев ГТС

В России закрепили полномочия Минтранса и Ростехнадзора в сфере безопасности ГТС

© РИА Новости / Павел Быркин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Павел Быркин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин подписал закон, уточняющий обязанности собственников и владельцев гидротехнических сооружений (ГТС) и закрепляющий полномочия Минтранса РФ и Ростехнадзора в сфере безопасности таких сооружений.
  • Собственники и эксплуатанты ГТС должны будут обеспечивать проведение регулярных и преддекларационных обследований сооружений, а также определение и согласование вероятного вреда.
  • Закон вступит в силу с 1 сентября 2027 года, однако некоторые положения начнут применяться с 1 марта.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий обязанности собственников и владельцев гидротехнических сооружений (ГТС) и закрепляющий полномочия Минтранса РФ и Ростехнадзора в сфере безопасности таких сооружений. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Собственники и эксплуатанты ГТС должны будут обеспечивать не только проведение регулярных и преддекларационных обследований таких сооружений, но и определение вероятного вреда и его согласование с профильным органом субъекта РФ, на территории которого он может быть причинен.
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Резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайной ситуации, возникшей из-за аварии на ГТС, его собственник или эксплуатирующая организация будут создавать в соответствии с законом "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".
Форма представления сведений о гидротехническом сооружении, необходимых для формирования и ведения регистра ГТС, будет утверждаться Ростехнадзором по согласованию с Минтрансом. Форму декларации безопасности судоходного гидротехнического сооружения и методику определения вероятного вреда при его аварии будет утверждать Минтранс по согласованию с МЧС России, а в отношении других ГТС – Ростехнадзор.
При проведении преддекларационного обследования гидротехнического сооружения будет формироваться комиссия, в которую в обязательном порядке будут включаться представители Ростехнадзора и МЧС, а для судоходного ГТС – Ространснадзора и МЧС.
Эта комиссия формируется собственником или эксплуатирующей организацией ГТС, а в случаях, когда оно не имеет собственника, он неизвестен либо отказался от права собственности - исполнительным органом субъекта РФ в области безопасности гидротехнических сооружений.
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В случаях, когда в результате преддекларационного обследования определено, что гидротехническое сооружение относится к IV классу ответственности, сведения о таком сооружении можно будет вносить в регистр ГТС на основании акта такого обследования. Требования к содержанию и форму акта преддекларационного обследования судоходного гидротехнического сооружения утвердит Минтранс, других ГТС - Ростехнадзор, причем в обоих случаях согласовав их с МЧС.
Требования к содержанию заключения государственной экспертизы декларации безопасности судоходного гидротехнического сооружения и форму такого заключения также будет утверждать Минтранс, других ГТС – Ростехнадзор.
Закон, содержащий и другие изменения, вступит в силу с 1 сентября 2027 года. При этом положения, касающиеся деклараций безопасности, форм представления сведений в регистр ГТС, преддекларационного обследования, определения вероятного вреда при аварии начнут применяться раньше - с 1 марта.
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РоссияВладимир ПутинФедеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор)
 
 
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