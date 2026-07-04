Путин подписал закон, уточняющий обязанности собственников и владельцев ГТС

Краткий пересказ от РИА ИИ Путин подписал закон, уточняющий обязанности собственников и владельцев гидротехнических сооружений (ГТС) и закрепляющий полномочия Минтранса РФ и Ростехнадзора в сфере безопасности таких сооружений.

Собственники и эксплуатанты ГТС должны будут обеспечивать проведение регулярных и преддекларационных обследований сооружений, а также определение и согласование вероятного вреда.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2027 года, однако некоторые положения начнут применяться с 1 марта.

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий обязанности собственников и владельцев гидротехнических сооружений (ГТС) и закрепляющий полномочия Минтранса РФ и Ростехнадзора в сфере безопасности таких сооружений. Соответствующий документ размещен на Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий обязанности собственников и владельцев гидротехнических сооружений (ГТС) и закрепляющий полномочия Минтранса РФ и Ростехнадзора в сфере безопасности таких сооружений. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Собственники и эксплуатанты ГТС должны будут обеспечивать не только проведение регулярных и преддекларационных обследований таких сооружений, но и определение вероятного вреда и его согласование с профильным органом субъекта РФ , на территории которого он может быть причинен.

Резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайной ситуации, возникшей из-за аварии на ГТС, его собственник или эксплуатирующая организация будут создавать в соответствии с законом "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".

Форма представления сведений о гидротехническом сооружении, необходимых для формирования и ведения регистра ГТС, будет утверждаться Ростехнадзором по согласованию с Минтрансом. Форму декларации безопасности судоходного гидротехнического сооружения и методику определения вероятного вреда при его аварии будет утверждать Минтранс по согласованию с МЧС России, а в отношении других ГТС – Ростехнадзор.

При проведении преддекларационного обследования гидротехнического сооружения будет формироваться комиссия, в которую в обязательном порядке будут включаться представители Ростехнадзора и МЧС, а для судоходного ГТС – Ространснадзора и МЧС.

Эта комиссия формируется собственником или эксплуатирующей организацией ГТС, а в случаях, когда оно не имеет собственника, он неизвестен либо отказался от права собственности - исполнительным органом субъекта РФ в области безопасности гидротехнических сооружений.

В случаях, когда в результате преддекларационного обследования определено, что гидротехническое сооружение относится к IV классу ответственности, сведения о таком сооружении можно будет вносить в регистр ГТС на основании акта такого обследования. Требования к содержанию и форму акта преддекларационного обследования судоходного гидротехнического сооружения утвердит Минтранс, других ГТС - Ростехнадзор, причем в обоих случаях согласовав их с МЧС.

Требования к содержанию заключения государственной экспертизы декларации безопасности судоходного гидротехнического сооружения и форму такого заключения также будет утверждать Минтранс, других ГТС – Ростехнадзор.