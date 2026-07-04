Путин подписал закон о совершенствовании корпоративных процедур

Краткий пересказ от РИА ИИ Путин подписал закон, направленный на совершенствование корпоративных процедур и ускорение возврата в российскую юрисдикцию активов, контролируемых россиянами через иностранные холдинги.

Закон разрешает прописать в уставе процедуру доизбрания одного или нескольких человек на освободившиеся места в совете директоров без полной ротации органа управления.

В документе содержатся положения, касающиеся возврата в российскую юрисдикцию активов, контролируемых отечественными предпринимателями через зарубежные холдинги, и вводится механизм расчета косвенной доли в капитале экономически значимых организаций для бенефициаров иностранных трастов.

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на совершенствование корпоративных процедур и ускорение возврата в российскую юрисдикцию активов, контролируемых россиянами через иностранные холдинги. Документ размещен на Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на совершенствование корпоративных процедур и ускорение возврата в российскую юрисдикцию активов, контролируемых россиянами через иностранные холдинги. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Закон, в частности, касается процедур, связанных с выходом из совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества и общества с ограниченной ответственностью.

Документ закрывает давнюю проблему корпоративного права, связанную с досрочным уходом членов совета директоров по личным обстоятельствам или по другим причинам, пояснял журналистам председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов . Ранее в этом случае хозяйственным обществам приходилось созывать внеочередное собрание акционеров и переизбирать весь состав совета, что отнимало время и парализовало принятие решений по текущим вопросам бизнеса.

Новый закон разрешает обществу прописать в уставе процедуру доизбрания одного или нескольких человек на освободившиеся места без полной ротации органа управления. Это снимает риск длительного простоя совета и сохраняет преемственность в работе над стратегическими задачами компании, подчеркивал Гаврилов.

В документе также содержатся положения, касающиеся возврата в российскую юрисдикцию активов, которые контролируются отечественными предпринимателями через зарубежные холдинговые структуры. Вводится механизм расчета косвенной доли в капитале экономически значимых организаций (ЭЗО) для бенефициаров иностранных трастов, даже если они не являются контролирующими лицами.

Это снижает затратность процедур и позволяет учитывать косвенное владение акциями.