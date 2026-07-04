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Путин подписал закон, направленный на модернизацию оборота оружия - РИА Новости, 04.07.2026
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18:52 04.07.2026
Путин подписал закон, направленный на модернизацию оборота оружия

В России разрешили установку прицелов ночного видения на служебном оружии

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин подписал закон, разрешающий установку прицелов ночного видения на гражданском и служебном оружии.
  • Новый закон уменьшает срок непрерывного владения охотничьим огнестрельным длинноствольным оружием, дающий право владеть нарезным оружием, с пяти до трех лет.
  • Закон разрешает оборот пневматического оружия с дульной энергией более 25 Дж для охоты и уточняет условия покупки и использования нарезного оружия для определенных категорий граждан.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на модернизацию оборота оружия, в том числе разрешающий установку прицелов ночного видения на гражданском и служебном оружии.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
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Новый закон ликвидирует запрет на установку приборов ночного видения на гражданское и служебное оружие. В сопроводительных документах отмечалось, что данное нововведение поможет юридическим лицам с особыми уставными задачами эффективнее бороться с беспилотниками, особенно в темное время суток.
Также уменьшается срок непрерывного владения охотничьим огнестрельным длинноствольным оружием, который дает право владеть нарезным оружием, с пяти до трех лет.
Кроме того, для охоты разрешается оборот пневматического оружия с дульной энергией больше 25 Дж, а условия покупки и использования остаются такими же, как для гражданского охотничьего огнестрельного оружия.
Помимо этого, из нового закона следует, что право покупать нарезное оружие будет у граждан, у которых уже есть разрешение на хранение гладкоствольного длинноствольного оружия, на хранение и ношение наградного нарезного оружия, а также спортивного нарезного короткоствольного оружия, купленного взамен наградного.
Также закрепляется дата исчисления срока прохождения медицинского освидетельствования на наличие противопоказаний к владению оружием: его предлагается проводить не реже одного раза в пять лет со дня оформления медицинского заключения.
Кроме того, разрешается государственным военизированным организациям использовать для охраны объектов оружие и патроны, которые раньше подлежали уничтожению.
На время проведения СВО, если отдельные юрлица с особыми уставными задачами охраняют объекты высшего приоритета и критически важные объекты, требования к помещениям для хранения оружия и патронов применяться не будут, если такие помещения находятся под круглосуточной вооруженной охраной.
Уточняется, что помещения, которые не соответствуют требованиям правительства РФ, должны быть оснащены охранной сигнализацией с выходом на пульт Росгвардии, а конструктивные элементы помещения должны быть усилены изнутри по всей площади согласно установленным нормативам либо иметь технические характеристики выше этих нормативов.
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