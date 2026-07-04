Краткий пересказ от РИА ИИ
- Зеленский предложил провести встречу с Путиным в Константиновке.
- В Кремле приветствуют готовность Зеленского приехать в Россию, но отмечают, что Путин говорил о готовности принять его в Москве.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Если Владимир Зеленский предложением о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Константиновке выражает готовность приехать в Россию, в Кремле это только приветствуют, но российский лидер говорил о готовности принять его в Москве, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Если таким образом господин Зеленский выражает готовность приехать в Российскую Федерацию, мы это приветствуем. Но хотим напомнить, что президент Путин говорил о готовности принять его в Москве. Все-таки столицей Российской Федерации является Москва, а не Константиновка", - сказал Песков в эфире Радио "КП".
Комментируя заявления Зеленского об обстановке в Константиновке и о якобы связи происходящего на фронте с празднованием Дня независимости в США, пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что город освобожден и полностью перешел под контроль Вооруженных сил России.
"Что касается Дня независимости Америки, мы никогда у нас ничего не индексировали под американские праздники. Это не наши праздники. Хотя президент Путин поздравил сегодня президента (США Дональда - ред.) Трампа с Днем независимости", - напомнил Песков.
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