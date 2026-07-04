Рейтинг@Mail.ru
Путин говорил о готовности принять Зеленского в Москве, напомнил Песков - РИА Новости, 04.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:37 04.07.2026 (обновлено: 19:23 04.07.2026)
Путин говорил о готовности принять Зеленского в Москве, напомнил Песков

Песков: если Зеленский хочет приехать в Россию, в Кремле это приветствуют

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Зеленский предложил провести встречу с Путиным в Константиновке.
  • В Кремле приветствуют готовность Зеленского приехать в Россию, но отмечают, что Путин говорил о готовности принять его в Москве.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Если Владимир Зеленский предложением о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Константиновке выражает готовность приехать в Россию, в Кремле это только приветствуют, но российский лидер говорил о готовности принять его в Москве, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Зеленский предложил провести встречу с Путиным в Константиновке. Накануне президенту РФ доложили, что ВС РФ освободили город.
"Если таким образом господин Зеленский выражает готовность приехать в Российскую Федерацию, мы это приветствуем. Но хотим напомнить, что президент Путин говорил о готовности принять его в Москве. Все-таки столицей Российской Федерации является Москва, а не Константиновка", - сказал Песков в эфире Радио "КП".
Комментируя заявления Зеленского об обстановке в Константиновке и о якобы связи происходящего на фронте с празднованием Дня независимости в США, пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что город освобожден и полностью перешел под контроль Вооруженных сил России.
"Что касается Дня независимости Америки, мы никогда у нас ничего не индексировали под американские праздники. Это не наши праздники. Хотя президент Путин поздравил сегодня президента (США Дональда - ред.) Трампа с Днем независимости", - напомнил Песков.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПолитикаРоссияМоскваКонстантиновкаВладимир ЗеленскийВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала