Краткий пересказ от РИА ИИ Зеленский предложил провести встречу с Путиным в Константиновке.

В Кремле приветствуют готовность Зеленского приехать в Россию, но отмечают, что Путин говорил о готовности принять его в Москве.

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Если Владимир Зеленский предложением о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Константиновке выражает готовность приехать в Россию, в Кремле это только приветствуют, но российский лидер говорил о готовности принять его в Москве, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее Зеленский предложил провести встречу с Путиным в Константиновке. Накануне президенту РФ доложили, что ВС РФ освободили город.

"Если таким образом господин Зеленский выражает готовность приехать в Российскую Федерацию, мы это приветствуем. Но хотим напомнить, что президент Путин говорил о готовности принять его в Москве. Все-таки столицей Российской Федерации является Москва, а не Константиновка", - сказал Песков в эфире Радио "КП"

Комментируя заявления Зеленского об обстановке в Константиновке и о якобы связи происходящего на фронте с празднованием Дня независимости в США, пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что город освобожден и полностью перешел под контроль Вооруженных сил России.