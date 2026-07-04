Путин подписал закон об аттестации гидов для экскурсий на жестовом языке

Краткий пересказ от РИА ИИ Путин подписал закон об аттестации гидов-переводчиков на проведение экскурсий на русском жестовом языке, в том числе для лиц с нарушением слуха.

Закон устанавливает обязанность указывать определенные сведения (ФИО, уникальный номер записи в федеральном реестре и ссылку на эту запись) при размещении услуг экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников в интернете.

Агрегаторы и сервисы объявлений будут обязаны проверять соответствие указанных сведений данным в реестре и прекращать распространение сведений о гиде при несоответствии или аннулировании аттестации.

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об аттестации гидов-переводчиков на проведение экскурсий на русском жестовом языке, в том числе для лиц с нарушением слуха, соответствующий документ размещен на Президент России Владимир Путин подписал закон об аттестации гидов-переводчиков на проведение экскурсий на русском жестовом языке, в том числе для лиц с нарушением слуха, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Законом также устанавливается обязанность при размещении услуг экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников в интернете указывать ФИО, уникальный номер записи в федеральном реестре и ссылку на эту запись. Для инструкторов-проводников дополнительно будет требоваться указывать вид и категорию сложности маршрута.

Агрегаторы и сервисы объявлений будут обязаны проверять ссылку на реестр и соответствие указанных сведений данным в реестре, не допускать размещение недостоверной информации и прекращать распространение сведений о гиде при несоответствии или аннулировании аттестации.

Региональные власти в сфере туризма, а также подведомственные им учреждения при условии официальной передачи таких полномочий смогут выдавать агрегаторам предписания о приостановке покупки услуг на их сайтах при выявлении нарушений.

Уточняется также состав нагрудной идентификационной карточки гида: теперь на ней помимо фото и ФИО размещаются QR-код для перехода на страницу реестра, уникальный номер записи, а также перечень субъектов РФ , муниципальных образований или национальных туристских маршрутов, где гид аттестован. При этом Минэкономразвития России утвердит общие требования к такой нагрудной идентификационной карточке.

В рамках госконтроля будет проверяться не только информация о гидах в интернете, но и наличие средства размещения по адресу объекта недвижимости, в котором фактически осуществляется гостиничная деятельность.

Кроме того, закон расширяет основания для приостановки классификации пляжа при несоответствии воды санитарным нормам, вводит новое основание для исключения гостиницы из реестра из-за отсутствия здания по адресу, а также уточняет, что региональный госконтроль могут осуществлять подведомственные учреждения при официальной передаче им полномочий.