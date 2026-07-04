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Путин подписал закон об аттестации гидов для экскурсий на жестовом языке - РИА Новости, 04.07.2026
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18:32 04.07.2026
Путин подписал закон об аттестации гидов для экскурсий на жестовом языке

Путин подписал закон об аттестации гидов для экскурсий на языке жестов

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин подписал закон об аттестации гидов-переводчиков на проведение экскурсий на русском жестовом языке, в том числе для лиц с нарушением слуха.
  • Закон устанавливает обязанность указывать определенные сведения (ФИО, уникальный номер записи в федеральном реестре и ссылку на эту запись) при размещении услуг экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников в интернете.
  • Агрегаторы и сервисы объявлений будут обязаны проверять соответствие указанных сведений данным в реестре и прекращать распространение сведений о гиде при несоответствии или аннулировании аттестации.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об аттестации гидов-переводчиков на проведение экскурсий на русском жестовом языке, в том числе для лиц с нарушением слуха, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Законом также устанавливается обязанность при размещении услуг экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников в интернете указывать ФИО, уникальный номер записи в федеральном реестре и ссылку на эту запись. Для инструкторов-проводников дополнительно будет требоваться указывать вид и категорию сложности маршрута.
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Агрегаторы и сервисы объявлений будут обязаны проверять ссылку на реестр и соответствие указанных сведений данным в реестре, не допускать размещение недостоверной информации и прекращать распространение сведений о гиде при несоответствии или аннулировании аттестации.
Региональные власти в сфере туризма, а также подведомственные им учреждения при условии официальной передачи таких полномочий смогут выдавать агрегаторам предписания о приостановке покупки услуг на их сайтах при выявлении нарушений.
Уточняется также состав нагрудной идентификационной карточки гида: теперь на ней помимо фото и ФИО размещаются QR-код для перехода на страницу реестра, уникальный номер записи, а также перечень субъектов РФ, муниципальных образований или национальных туристских маршрутов, где гид аттестован. При этом Минэкономразвития России утвердит общие требования к такой нагрудной идентификационной карточке.
В рамках госконтроля будет проверяться не только информация о гидах в интернете, но и наличие средства размещения по адресу объекта недвижимости, в котором фактически осуществляется гостиничная деятельность.
Кроме того, закон расширяет основания для приостановки классификации пляжа при несоответствии воды санитарным нормам, вводит новое основание для исключения гостиницы из реестра из-за отсутствия здания по адресу, а также уточняет, что региональный госконтроль могут осуществлять подведомственные учреждения при официальной передаче им полномочий.
Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России заявил, что нужно сделать все для поддержки русского жестового языка. Путин также отметил, что почти 200 тысяч носителей русского жестового языка проживают в России.
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