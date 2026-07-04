Путин подписал закон, разрешающий иностранцам изучать товарные рынки

Краткий пересказ от РИА ИИ Путин подписал закон, разрешающий иностранным компаниям и российским компаниям с долей участия нерезидентов более 20% до сентября 2028 года исследовать товарные рынки РФ при определенных условиях.

Результаты исследований должны использоваться для налогообложения и таможенно-тарифного регулирования.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 марта 2026 года.

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий иностранным компаниям и российским компаниям с долей участия нерезидентов более 20% до сентября 2028 года исследовать товарные рынки РФ, если результаты исследований используются для налогообложения и таможенно-тарифного регулирования. Документ размещен на Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий иностранным компаниям и российским компаниям с долей участия нерезидентов более 20% до сентября 2028 года исследовать товарные рынки РФ, если результаты исследований используются для налогообложения и таможенно-тарифного регулирования. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Закон обеспечит непрерывность административных процедур по расчету экспортных пошлин и налоговых баз.

Минэкономразвития РФ в целях мониторинга цен на нефть, газ и нефтепродукты использует данные международных ценовых агентств. Однако прежнее законодательство предполагало, что организатором исследований товарных рынков в России с 1 марта 2026 года может быть лишь российское юрлицо.

А организаторы исследований с годовым оборотом более 800 миллионов рублей и долей иностранного участия в уставном капитале более 20% не могут оказывать услуги по обработке или анализу данных о структуре товарных рынков РФ. Исключение было сделано лишь для случаев, когда исследование проводят по заказу органов власти или их подведомственных организаций.

Помимо этого, все базы данных и серверы, на которых размещается информация исследовательских компаний товарных рынков, должны находиться в России.

Новый закон разрешает иностранным юрлицам и российским юрлицам с долей иностранного участия в уставном капитале более 20% до 1 сентября 2028 года проводить исследования товарных рынков РФ – но только в случае, если применение результатов таких исследований предусмотрено законодательством РФ о налогах и сборах и таможенно-тарифном регулировании, а также подзаконными правовыми актами в этой сфере.

До этой даты на таких юрлиц не будут распространятся требования об обязательном использовании баз данных и серверов, находящихся на территории РФ, и о предоставлении уполномоченному органу сведений и документов, подтверждающих соблюдение требований к проведению исследований.