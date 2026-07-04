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Путин подписал закон, разрешающий иностранцам изучать товарные рынки - РИА Новости, 04.07.2026
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18:27 04.07.2026
Путин подписал закон, разрешающий иностранцам изучать товарные рынки

Путин разрешил компаниям с долей участия нерезидентов исследовать товарные рынки

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин подписал закон, разрешающий иностранным компаниям и российским компаниям с долей участия нерезидентов более 20% до сентября 2028 года исследовать товарные рынки РФ при определенных условиях.
  • Результаты исследований должны использоваться для налогообложения и таможенно-тарифного регулирования.
  • Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 марта 2026 года.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий иностранным компаниям и российским компаниям с долей участия нерезидентов более 20% до сентября 2028 года исследовать товарные рынки РФ, если результаты исследований используются для налогообложения и таможенно-тарифного регулирования. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон обеспечит непрерывность административных процедур по расчету экспортных пошлин и налоговых баз.
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Минэкономразвития РФ в целях мониторинга цен на нефть, газ и нефтепродукты использует данные международных ценовых агентств. Однако прежнее законодательство предполагало, что организатором исследований товарных рынков в России с 1 марта 2026 года может быть лишь российское юрлицо.
А организаторы исследований с годовым оборотом более 800 миллионов рублей и долей иностранного участия в уставном капитале более 20% не могут оказывать услуги по обработке или анализу данных о структуре товарных рынков РФ. Исключение было сделано лишь для случаев, когда исследование проводят по заказу органов власти или их подведомственных организаций.
Помимо этого, все базы данных и серверы, на которых размещается информация исследовательских компаний товарных рынков, должны находиться в России.
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Новый закон разрешает иностранным юрлицам и российским юрлицам с долей иностранного участия в уставном капитале более 20% до 1 сентября 2028 года проводить исследования товарных рынков РФ – но только в случае, если применение результатов таких исследований предусмотрено законодательством РФ о налогах и сборах и таможенно-тарифном регулировании, а также подзаконными правовыми актами в этой сфере.
До этой даты на таких юрлиц не будут распространятся требования об обязательном использовании баз данных и серверов, находящихся на территории РФ, и о предоставлении уполномоченному органу сведений и документов, подтверждающих соблюдение требований к проведению исследований.
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и будет распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2026 года, то есть иметь обратную силу.
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