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Путин подписал закон о жилищных вкладах - РИА Новости, 04.07.2026
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18:11 04.07.2026
Путин подписал закон о жилищных вкладах

Путин подписал закон о введении жилищных вкладов с 1 января 2027 года

© РИА Новости / Павел Быркин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Павел Быркин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин подписал закон о возможности заключения договоров жилищных сбережений (ДЖС) с 1 января 2027 года.
  • Жилищные вклады позволят гражданам накопить деньги для оплаты жилья или строительства, а также дадут возможность получить кредит на улучшение жилищных условий.
  • Вклады будут застрахованы с максимальным возмещением в 10 миллионов рублей и могут быть открыты на срок не менее трех лет с возможностью пополнения без ограничений.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий гражданам с 1 января 2027 года заключать с банками договоры жилищных сбережений (ДЖС). Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон вводит в России новый вид вкладов – они будут открываться на основании ДЖС. Жилищный вклад позволит гражданину накопить деньги для оплаты приобретаемого жилья или финансирования индивидуального жилищного строительства, либо участия в долевом строительстве.
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При этом банк сможет предоставить такому вкладчику кредит на улучшение жилищных условий, если тот соответствует критериям кредитной организации. Жилищные вклады будут застрахованы. Максимальное страховое возмещение по ним составит 10 миллионов рублей.
Такие вклады можно будет открыть на срок не менее трех лет. Однако уже через год средства можно будет направлять на оплату первоначального взноса по ипотеке или для расчета по действующему жилищному кредиту, в том числе в другом банке.
Если вкладчику откажут в ипотеке либо он сам передумает покупать жилье, он сможет вернуть средства вместе с накопленными процентами. Однако при самостоятельном отказе деньги можно забрать не ранее полутора лет с момента заключения договора жилищных сбережений.
Жилищные вклады можно будет пополнять без ограничений. Для этого условия ДЖС должны предусматривать возможность пополнения такого вклада в любое время. Причем вносить денежные средства смогут как сам вкладчик, так и третьи лица. Периодичность и порядок выплаты процентов по жилищным вкладам будут устанавливаться в условиях ДЖС.
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