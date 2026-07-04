Путин подписал закон о ипотечных каникулах для семей с двумя и более детьми

Краткий пересказ от РИА ИИ Путин подписал закон, позволяющий семьям с двумя и более детьми брать ипотечные каникулы на срок до полутора лет.

Ипотечные каникулы можно будет взять при рождении или усыновлении (удочерении) второго ребенка или последующих детей, без учета критерия снижения дохода.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года и будет распространяться на договоры кредита (займа), заключенные до этой даты.

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий с 1 сентября 2026 года семьям с двумя и более детьми в России брать ипотечные каникулы на срок до полутора лет, соответствующий документ размещен на Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий с 1 сентября 2026 года семьям с двумя и более детьми в России брать ипотечные каникулы на срок до полутора лет, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Закон принят во исполнение поручения президента России в целях поддержки семей с детьми.

Сейчас при появлении ребенка заемщик имеет право на полугодовые кредитные каникулы по ипотеке, если его доходы снизились более чем на 20%, а расходы на обслуживание займа превышают 40% среднемесячных поступлений.

Новый закон в целях стимулирования рождаемости в России предоставляет гражданам возможность при рождении или усыновлении (удочерении) второго ребенка или последующих детей взять ипотечные каникулы на срок до 18 месяцев. При этом критерий снижения дохода в данных случаях применяться не будет.

Дата окончания таких каникул не должна быть позднее дня достижения вторым и (или) каждым последующим ребенком возраста полутора лет, а при его усыновлении (удочерении) – даты истечения 18 месяцев с момента усыновления (удочерения). При этом проценты по основному долгу будут начисляться только с седьмого месяца каникул, а платить их нужно будет только по их завершении.

Такие длинные ипотечные каникулы позволят снизить нагрузку на семейный бюджет в период, когда один из родителей остается дома с малышом и не имеет возможности работать, отмечал председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Однако право потребовать от кредитора приостановить выплаты на период каникул можно будет реализовать лишь один раз за время действия ипотечного договора, пояснял он.

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин указывал на то, что полтора года без ипотечных платежей - это серьезная помощь, так как первые полгода семья освобождается от процентов, затем платежи приостанавливаются, а проценты можно будет выплатить позже, когда ситуация стабилизируется.