Путин подписал закон о соцвыплатах семьям погибших на фронте сотрудников СК

Краткий пересказ от РИА ИИ Путин подписал закон о социальной выплате на приобретение или строительство жилья семьям погибших на фронте сотрудников СК РФ.

Право на выплату получат семьи сотрудников СК, чья служба была приостановлена в связи с мобилизацией, призванных на военную службу по мобилизации или заключивших контракт в период мобилизации, военного положения или военного времени.

Закон также закрепляет право уволенных сотрудников СК РФ с выслугой не менее 20 лет сохранять пользование служебными жилыми помещениями до получения единовременной социальной выплаты.

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о социальной выплате на приобретение или строительство жилья семьям погибших на фронте сотрудников СК РФ, соответствующий документ размещен на Президент России Владимир Путин подписал закон о социальной выплате на приобретение или строительство жилья семьям погибших на фронте сотрудников СК РФ, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Законом расширяется круг лиц, имеющих право на получение единовременной социальной выплаты на приобретение или строительство жилья. Теперь в него включены сотрудники СК РФ , служба которых была приостановлена в связи с мобилизацией, а также призванные на военную службу по мобилизации либо заключившие контракт в период мобилизации, военного положения или военного времени.

Указанная выплата будет предоставляться в случае смерти таких лиц не позднее одного года со дня гибели и распределяться в равных долях между членами семьи, проживавшими совместно с погибшим.

Обязательным условием будет наличие у погибшего статуса нуждающегося в жилом помещении на момент смерти, а основанием - гибель вследствие увечья, заболевания или повреждения здоровья, полученных в связи с участием в СВО, отражением вооруженного вторжения либо при выполнении задач на государственной границе и прилегающих территориях.

Законом также закрепляется право уволенных сотрудников СК РФ, имеющих выслугу не менее 20 лет в календарном исчислении, сохранять пользование служебными жилыми помещениями до получения единовременной социальной выплаты. Аналогичное право будет предоставляться членам семей погибших сотрудников СК, служба которых была приостановлена в связи с мобилизацией, а также призванных на военную службу по мобилизации либо заключивших контракт в период мобилизации, военного положения или военного времени.