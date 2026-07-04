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Жертвы хищений с карт смогут подавать иски по месту жительства - РИА Новости, 04.07.2026
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17:56 04.07.2026 (обновлено: 17:57 04.07.2026)
Жертвы хищений с карт смогут подавать иски по месту жительства

Путин подписал закон о праве жертв хищений обращаться в суд по месту жительства

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы
Статуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Статуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин подписал закон, позволяющий пострадавшим от хищения денег с банковского счета подавать иск к владельцу счета, использованного мошенниками.
  • Иск может быть подан в суд по месту жительства истца либо по месту производства уголовного дела.
  • Закон был разработан во исполнение постановления Конституционного суда РФ, признавшего текущую норму ГПК недостаточно защищающей жертв хищений.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает право пострадавшим от хищения денег с банковского счета по своему месту жительства или по месту производства уголовного дела подавать иск к владельцу счета, использованного мошенниками, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Так, статья 29 Гражданского процессуального кодекса РФ дополняется новой нормой. Она касается исков о взыскании неосновательного обогащения с лица, чьи электронные средства платежа использовались при совершении преступления, а также о возмещении причиненного имущественного вреда.
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Согласно закону, соответствующий иск может предъявляться в суд по месту жительства истца либо по месту производства уголовного дела, в том числе в случае его приостановления. Это возможно, если иск не был предъявлен или не был разрешен при производстве уголовного дела.
Закон был разработан во исполнение постановления Конституционного суда РФ от 22 декабря 2025 года. Суд признал, что действующая норма ГПК, обязывающая потерпевшего подавать иск по месту жительства ответчика, не обеспечивает доступность судебной защиты для жертв хищений с банковского счета.
Поводом для проверки стала жалоба женщины, которая под воздействием телефонных мошенников лишилась 235 тысяч рублей. Она подала иск к владельцу карты, на которую ушли похищенные средства, по своему месту жительства, однако заявление было возвращено судом со ссылкой на нарушение правил территориальной подсудности. Ей разъяснили, что обращаться следует по месту жительства ответчика.
Конституционный суд указал, что такой подход создает для потерпевших дополнительные судебные расходы и смещает баланс в пользу ответчика, затрудняя защиту прав истца.
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