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Порог освобождения от НДС на упрощенке сохранили неизменным до 2030 года - РИА Новости, 04.07.2026
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17:51 04.07.2026
Порог освобождения от НДС на упрощенке сохранили неизменным до 2030 года

Порог для освобождения от НДС на упрощенке сохранили на уровне 20 млн рублей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин подписал закон, сохраняющий до 2030 года пороговое значение доходов в 20 миллионов рублей для освобождения малого бизнеса на упрощенной системе налогообложения от уплаты НДС.
  • Недополученные доходы федерального бюджета в результате принятия закона в 2027 году составят 51,1 миллиарда рублей, в 2028–2029 годах — порядка 100 миллиардов рублей в год.
  • Сохранение порога выручки в 20 миллионов рублей коснется более 360 тысяч предпринимателей.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, сохраняющий до 2030 года пороговое значение доходов в 20 миллионов рублей для освобождения малого бизнеса на упрощенной системе налогообложения от уплаты НДС. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Предельный размер доходов, при достижении которого организации или ИП, применяющие УСН, должны перейти на уплату НДС, с 2026 года был снижен с 60 миллионов до 20 миллионов рублей в год. С 2027 года его планировалось снизить до 15 миллионов рублей, с 2028 года - до 10 миллионов рублей.
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Принятый закон сохраняет для таких организаций и ИП порог в 20 миллионов рублей на 2027-2029 годы. Его снижение до 15 миллионов рублей переносится на 2030 год, а до 10 миллионов рублей - на 2031 год.
Исходя из финансово-экономического обоснования, недополученные доходы федерального бюджета в результате принятия закона в 2027 году составят 51,1 миллиарда рублей, в 2028-2029 годах - порядка 100 миллиардов рублей в год.
Сохранение порога выручки в 20 миллионов рублей коснется более 360 тысяч предпринимателей, которые будут освобождены от уплаты НДС, отмечал министр финансов РФ Антон Силуанов. По его словам, это даст предпринимателям возможность адаптироваться к внешним экономическим факторам и новым налоговым механизмам.
Ранее Путин на пленарной сессии ПМЭФ предложил отказаться от снижения порога годовой выручки малого бизнеса на упрощенной системе налогообложения, до наступления которого компании могут не платить НДС, и зафиксировать его на нынешнем уровне в 20 миллионов рублей, причем "чем дольше, тем лучше".
Закон вступает в силу со дня официального опубликования.
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ЭкономикаРоссияВладимир ПутинАнтон Силуанов
 
 
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