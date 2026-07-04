Рейтинг@Mail.ru
В России введут единые правила учета ядерных материалов - РИА Новости, 04.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:42 04.07.2026 (обновлено: 17:43 04.07.2026)
В России введут единые правила учета ядерных материалов

Путин подписал закон о единых правилах контроля ядерных материалов

© РИА Новости / Максим Захаров | Перейти в медиабанкФлаг России
Флаг России - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в медиабанк
Флаг России . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин подписал закон о введении единых правил государственного учета и контроля ядерных материалов и специальных неядерных материалов.
  • Правительство РФ получит полномочие утверждать правила учета и контроля указанных материалов, а госкорпорация «Росатом» — вести государственный регистр этих материалов и принимать нормативные правовые акты, регламентирующие порядок их учета и контроля.
  • Закон вступит в силу с 1 октября 2027 года.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о введении в России единых правил государственного учета и контроля ядерных материалов и специальных неядерных материалов, используемых для создания и эксплуатации ядерного оружия.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Путин поручил собрать данные по работам для подготовки ядерных испытаний
5 ноября 2025, 17:11
Документ наделяет правительство РФ полномочием утверждать правила осуществления государственного учета и контроля ядерных материалов и специальных неядерных материалов, используемых при разработке, изготовлении, испытании, эксплуатации и утилизации ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения.
Речь идет о материалах, находящихся у юридических лиц, за исключением тех, что находятся в обращении у воинских частей и организаций Минобороны России.
Одновременно госкорпорация "Росатом" наделяется полномочиями вести государственный регистр соответствующих ядерных и специальных неядерных материалов, а также принимать нормативные правовые акты, регламентирующие порядок их учета и контроля.
Формы отчетов в области государственного учета и контроля таких материалов, порядок их заполнения, порядок и сроки представления отчетов, а также форму самого госрегистра также установит "Росатом".
Закон вступит в силу с 1 октября 2027 года.
Росатом - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Источник: одобрили контроль "Росатома" над военными ядерными материалами
10 марта, 12:17
 
РоссияВладимир ПутинГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала