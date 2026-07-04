В России введут единые правила учета ядерных материалов

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент России Владимир Путин подписал закон о введении единых правил государственного учета и контроля ядерных материалов и специальных неядерных материалов.

Правительство РФ получит полномочие утверждать правила учета и контроля указанных материалов, а госкорпорация «Росатом» — вести государственный регистр этих материалов и принимать нормативные правовые акты, регламентирующие порядок их учета и контроля.

Закон вступит в силу с 1 октября 2027 года.

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о введении в России единых правил государственного учета и контроля ядерных материалов и специальных неядерных материалов, используемых для создания и эксплуатации ядерного оружия.

Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Документ наделяет правительство РФ полномочием утверждать правила осуществления государственного учета и контроля ядерных материалов и специальных неядерных материалов, используемых при разработке, изготовлении, испытании, эксплуатации и утилизации ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения.

Речь идет о материалах, находящихся у юридических лиц, за исключением тех, что находятся в обращении у воинских частей и организаций Минобороны России.

Одновременно госкорпорация " Росатом " наделяется полномочиями вести государственный регистр соответствующих ядерных и специальных неядерных материалов, а также принимать нормативные правовые акты, регламентирующие порядок их учета и контроля.

Формы отчетов в области государственного учета и контроля таких материалов, порядок их заполнения, порядок и сроки представления отчетов, а также форму самого госрегистра также установит "Росатом".