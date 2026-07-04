Путин подписал закон о пенсионных удостоверениях для силовиков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин подписал закон о пенсионных удостоверениях для представителей силовых ведомств и их семей.
- Образец, порядок оформления, учета и выдачи удостоверений утвердит Социальный фонд России.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о пенсионных удостоверениях для представителей силовых ведомств – военных пенсионеров, представителей органов внутренних дел, противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, Росгвардии и органов принудительного исполнения, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Устанавливаются правовые основания для выдачи пенсионных удостоверений военным пенсионерам и членам их семей, получающим пенсию по данному закону.
Образец, порядок оформления, учета и выдачи удостоверений утвердит Социальный фонд России.