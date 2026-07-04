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Путин подписал закон о пенсионных удостоверениях для силовиков - РИА Новости, 04.07.2026
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17:38 04.07.2026
Путин подписал закон о пенсионных удостоверениях для силовиков

Путин подписал закон о пенсионных удостоверениях для силовиков и их семей

© РИА Новости / Павел ЛисицынПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Пенсионное удостоверение. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин подписал закон о пенсионных удостоверениях для представителей силовых ведомств и их семей.
  • Образец, порядок оформления, учета и выдачи удостоверений утвердит Социальный фонд России.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о пенсионных удостоверениях для представителей силовых ведомств – военных пенсионеров, представителей органов внутренних дел, противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, Росгвардии и органов принудительного исполнения, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Устанавливаются правовые основания для выдачи пенсионных удостоверений военным пенсионерам и членам их семей, получающим пенсию по данному закону.
Согласно документу, пенсионное удостоверение единого образца будет положено сотрудникам МВД, Минобороны, МЧС, ФСКН, УИС, Росгвардии, ФССП, СК РФ, ФСБ, ФСО, ФТС, Генпрокуратуры и их семьям, получающим пенсию по данному закону.
Образец, порядок оформления, учета и выдачи удостоверений утвердит Социальный фонд России.
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