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Путин подписал закон о безопасности в сфере компьютерной информации и ИКТ - РИА Новости, 04.07.2026
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17:34 04.07.2026
Путин подписал закон о безопасности в сфере компьютерной информации и ИКТ

Путин подписал закон об обеспечении безопасности в сфере ИКТ

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин подписал закон об обеспечении безопасности в сфере компьютерной информации и информационно-коммуникационных технологий.
  • Закон расширяет перечень основных направлений профилактики правонарушений, добавляя новое основание — "обеспечение безопасности в сфере компьютерной информации и информационно-коммуникационных технологий"
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об обеспечении безопасности в сфере компьютерной информации и информационно-коммуникационных технологий, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Законом расширен перечень основных направлений профилактики правонарушений, закрепленных в федеральном законе, новым основанием - "обеспечение безопасности в сфере компьютерной информации и информационно-коммуникационных технологий".
В сопроводительных материалах отмечалось, что реализация закона позволит сократить ущерб от преступлений с использованием ИКТ, что даст ощутимый экономический эффект как для граждан, так и для государства в целом.
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