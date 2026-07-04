Путин подписал закон о безопасности в сфере компьютерной информации и ИКТ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин подписал закон об обеспечении безопасности в сфере компьютерной информации и информационно-коммуникационных технологий.
- Закон расширяет перечень основных направлений профилактики правонарушений, добавляя новое основание — "обеспечение безопасности в сфере компьютерной информации и информационно-коммуникационных технологий"
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об обеспечении безопасности в сфере компьютерной информации и информационно-коммуникационных технологий, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Законом расширен перечень основных направлений профилактики правонарушений, закрепленных в федеральном законе, новым основанием - "обеспечение безопасности в сфере компьютерной информации и информационно-коммуникационных технологий".
В сопроводительных материалах отмечалось, что реализация закона позволит сократить ущерб от преступлений с использованием ИКТ, что даст ощутимый экономический эффект как для граждан, так и для государства в целом.