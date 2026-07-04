Путин отменил штрафы для бизнеса за задержку налоговых деклараций

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий штрафы для бизнеса за задержку подачи налоговых деклараций и расчетов по страховым взносам.
- Отменяются штрафы в размере от 300 до 500 рублей для должностных лиц за нарушение сроков подачи налоговой декларации или расчета по страховым взносам.
- Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий штрафы для бизнеса за задержку подачи налоговых деклараций и расчетов по страховым взносам, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Документ признает утратившей силу статью 15.5 Кодекса об административных правонарушениях. Эта статья предусматривает штрафы в размере от 300 до 500 рублей для должностных лиц за нарушение сроков подачи в налоговый орган по месту учета налоговой декларации или расчета по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды.
Путин подписал закон, облегчающий переход на уплату НДС
25 апреля, 10:48
Это, по задумке авторов инициативы, позволит оптимизировать расходы федерального и регионального бюджетов, снизить издержки бизнеса и сократить количество споров, связанных с привлечением к административной ответственности в данной сфере.
Необходимо "избавляться от архаичных норм, которые не приносят реальной пользы государству, но создают колоссальную бюрократическую нагрузку", указывал председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Нерационально, когда госбюджет тратится на бумажную волокиту, уведомления и суды ради взыскания 300 рублей, подчеркивал он.
Учитывая незначительность штрафа за совершение должностными лицами соответствующего правонарушения и возможность их освобождения от ответственности в связи с его малозначительностью, расходы федерального и регионального бюджетов на составление налоговыми органами протоколов и их направление мировым судьям существенно превышают доходы бюджета от взимания таких штрафов.
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Путин подписал закон об увеличении исполнительского сбора
29 декабря 2025, 11:04