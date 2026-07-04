Путин подписал закон о льготной ставке НДС на детские товары

Краткий пересказ от РИА ИИ Путин подписал закон, который определяет документы для подтверждения правомерности применения пониженной ставки НДС в 10% на детские товары.

Новый закон предусматривает представление сведений о сертификате соответствия или декларации о соответствии, содержащихся в реестре Росаккредитации, для подтверждения применения льготной ставки НДС.

Закон также исключает возможность принятия к вычету сумм "входного" НДС по приобретенным товарам, работам, услугам в случае безвозмездной передачи средств получателями бюджетных субсидий.

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который определяет документы, подтверждающие правомерность применения в отношении детских товаров пониженной ставки НДС в 10%, соответствующий документ размещен на Президент России Владимир Путин подписал закон, который определяет документы, подтверждающие правомерность применения в отношении детских товаров пониженной ставки НДС в 10%, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Закон принят в рамках реализации правительственного плана развития индустрии детских товаров на 2025-2030 годы и во избежание споров, касающихся отнесения продукции к детской категории. Он определяет перечень документов, которые могут представляться для подтверждения отнесения продукции к категории "товары для детей", чтобы подтвердить правомерность применения ставки НДС в 10% при их ввозе и реализации в России

С 1 января 2026 года ставка НДС в России выросла до 22% с 20%, но для всех социально значимых товаров, включая детские, сохранена льготная ставка в 10%. При этом в статье 164 Налогового кодекса (НК) установлен перечень товаров для детей, при ввозе и реализации которых применяется такая ставка, но не указаны документы, которые могут использоваться для подтверждения отнесения продукции к таким товарам. А это приводит к риску возникновения налоговых споров о ее применении.

Зампред комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш пояснял, что пониженная ставка НДС на детские товары - это социально значимая мера, которая должна работать без сбоев, однако на практике бизнес сталкивался с проблемой, так как непонятно, какие именно документы нужны, чтобы подтвердить право на ставку 10%.

Депутат заметил, что теперь вносится четкость в данном вопросе и при продаже внутри страны, и при ввозе товара из-за границы, что особенно важно для импортеров.

Новый закон для подтверждения правомерности применения ставки НДС в 10% на детские товары предусматривает представление сведений о сертификате соответствия или декларации о соответствии, содержащихся в реестре выданных сертификатов и зарегистрированных деклараций, который ведет Росаккредитация. Эти сведения представляются при подаче декларации на товары.

Если оценка соответствия удостоверяется иными документами, выданными в соответствии с правом ЕАЭС, то льготная ставка будет применяться при условии их представления. Помимо России, в ЕАЭС входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

Также закон исключает возможность принятия к вычету сумм "входного" НДС по приобретенным товарам (работам, услугам) в случае, когда организации, получившие субсидии из бюджета, предоставляют за счет них средства другим лицам на безвозмездной и безвозвратной основе.