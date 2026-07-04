Путин подписал закон о льготной ставке НДС на детские товары

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин подписал закон, который определяет документы для подтверждения правомерности применения пониженной ставки НДС в 10% на детские товары.
- Новый закон предусматривает представление сведений о сертификате соответствия или декларации о соответствии, содержащихся в реестре Росаккредитации, для подтверждения применения льготной ставки НДС.
- Закон также исключает возможность принятия к вычету сумм "входного" НДС по приобретенным товарам, работам, услугам в случае безвозмездной передачи средств получателями бюджетных субсидий.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который определяет документы, подтверждающие правомерность применения в отношении детских товаров пониженной ставки НДС в 10%, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон принят в рамках реализации правительственного плана развития индустрии детских товаров на 2025-2030 годы и во избежание споров, касающихся отнесения продукции к детской категории. Он определяет перечень документов, которые могут представляться для подтверждения отнесения продукции к категории "товары для детей", чтобы подтвердить правомерность применения ставки НДС в 10% при их ввозе и реализации в России.
С 1 января 2026 года ставка НДС в России выросла до 22% с 20%, но для всех социально значимых товаров, включая детские, сохранена льготная ставка в 10%. При этом в статье 164 Налогового кодекса (НК) установлен перечень товаров для детей, при ввозе и реализации которых применяется такая ставка, но не указаны документы, которые могут использоваться для подтверждения отнесения продукции к таким товарам. А это приводит к риску возникновения налоговых споров о ее применении.
Зампред комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш пояснял, что пониженная ставка НДС на детские товары - это социально значимая мера, которая должна работать без сбоев, однако на практике бизнес сталкивался с проблемой, так как непонятно, какие именно документы нужны, чтобы подтвердить право на ставку 10%.
Депутат заметил, что теперь вносится четкость в данном вопросе и при продаже внутри страны, и при ввозе товара из-за границы, что особенно важно для импортеров.
Новый закон для подтверждения правомерности применения ставки НДС в 10% на детские товары предусматривает представление сведений о сертификате соответствия или декларации о соответствии, содержащихся в реестре выданных сертификатов и зарегистрированных деклараций, который ведет Росаккредитация. Эти сведения представляются при подаче декларации на товары.
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Если оценка соответствия удостоверяется иными документами, выданными в соответствии с правом ЕАЭС, то льготная ставка будет применяться при условии их представления. Помимо России, в ЕАЭС входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.
Также закон исключает возможность принятия к вычету сумм "входного" НДС по приобретенным товарам (работам, услугам) в случае, когда организации, получившие субсидии из бюджета, предоставляют за счет них средства другим лицам на безвозмездной и безвозвратной основе.
Данные положения начнут действовать через месяц после официального опубликования закона, но не ранее первого числа очередного налогового периода по НДС. Налоговым периодом по данному налогу является квартал. При этом сам закон, который содержит и другие изменения, вступает в силу сразу после такой публикации.