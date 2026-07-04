Путин восстановил право на налоговый вычет по НДФЛ при продаже паев ПИФ

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент России Владимир Путин подписал закон, восстанавливающий право на налоговый вычет по НДФЛ при продаже или погашении паев закрытых паевых инвестиционных фондов (ПИФ).

Закон направлен на восстановление действующей до 2026 года возможности налогового вычета в отношении инвестиционных паев всех типов ПИФ, включая закрытые.

Положение, касающееся ПИФ, будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2026 года.

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, восстанавливающий право на налоговый вычет по НДФЛ при продаже или погашении паев закрытых паевых инвестиционных фондов (ПИФ), соответствующий документ размещен на Президент России Владимир Путин подписал закон, восстанавливающий право на налоговый вычет по НДФЛ при продаже или погашении паев закрытых паевых инвестиционных фондов (ПИФ), соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Действующим законодательством предусмотрен инвестиционный налоговый вычет по НДФЛ при продаже или погашении инвестиционных паев ПИФ после трех лет непрерывного владения в пределах 3 миллионов рублей в год. Однако с 1 января 2026 года это касается лишь паев открытых ПИФ.

Закон направлен на восстановление действующей до 2026 года возможности такого вычета в отношении инвестиционных паев всех типов ПИФ, то есть и закрытых тоже.