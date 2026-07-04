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В Британии сделали заявление о Путине после освобождения Константиновки - РИА Новости, 04.07.2026
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10:43 04.07.2026 (обновлено: 14:09 04.07.2026)
В Британии сделали заявление о Путине после освобождения Константиновки

Фергюсон: появление Путина в военной форме стало сигналом

© ФотоВладимир Путин на совещании с военными
Владимир Путин на совещании с военными - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© Фото
Владимир Путин на совещании с военными. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Британский политик и журналист Джим Фергюсон назвал появление Владимира Путина в военной форме на совещании сигналом.
  • На фоне ударов по целям ВПК в Киеве и заявлений о продолжении наступательных операций такой символизм невозможно игнорировать, отметил Фергюсон.
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Британский политик и журналист Джим Фергюсон назвал появление Владимира Путина в военной форме на совещании об освобождении Константиновки сигналом.
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"На протяжении всего своего нахождения на посту президента Путин почти всегда появлялся в гражданской одежде. Когда он выбирает военную форму, это повсеместно воспринимается как намеренный сигнал", — написал он в социальной сети X.

Фергюсон отметил, что такой символизм невозможно игнорировать на фоне ударов по целям ВПК в Киеве и заявлений о продолжении наступательных операций.
Накануне вечером президент посетил один из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск, где ему доложили об освобождении Константиновки. Глава государства отметил, что взятие города — ключ к освобождению всей территории ДНР. Путин подчеркнул, что подразделения украинских войск отступают с большими потерями под натиском российской армии, которая продолжает уверенно удерживать стратегическую инициативу в зоне СВО.
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