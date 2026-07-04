Путин поздравил жителей Калининградской области с юбилеем

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент России Владимир Путин поздравил жителей Калининградской области с 80-летним юбилеем.

Глава государства подчеркнул, что Калининградская область обладает серьезным потенциалом для привлечения крупных инвестиций и успешно реализует масштабные проекты в различных сферах.

Путин отметил внимание к сбережению культурного достояния региона и присвоение Музею Мирового океана статуса особо ценного объекта культурного наследия народов РФ.

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил жителей Калининградской области с 80-летним юбилеем, отметив, что регион по праву славится своей историей, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Дорогие друзья! Поздравляю вас с 80-летним юбилеем Калининградской области . Самый западный регион России по праву славится своей историей, разнообразием и красотой природных ландшафтов, трудолюбием, щедростью души и гостеприимством жителей", - говорится в поздравлении

Глава государства также подчеркнул, что Калининградская область обладает серьезным потенциалом и широким спектром возможностей для привлечения крупных инвестиций. Здесь успешно осуществляются масштабные проекты в сфере промышленности и сельского хозяйства, транспорта, строительства и инфраструктуры, туризма и санаторно-курортного дела.

"И, конечно, особо отмечу, что наряду с открытием современных заводов и высокотехнологичных производств уделяется неустанное внимание сбережению богатого культурного, духовного достояния Янтарного края, реализации значимых образовательных, просветительских, творческих инициатив", - добавил лидер России.

Кроме того, Путин напомнил, что совсем недавно знаменитому Музею Мирового океана в Калининграде был присвоен статус особо ценного объекта культурного наследия народов Российской Федерации.

"Убежден, что энергия, целеустремленность, искренняя любовь к родной земле и впредь будут помогать вам добиваться намеченных планов", - заключил глава государства.